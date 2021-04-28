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Салоны красоты Чехии будут принимать тесты на COVID-19 с работы или из школы

Салоны красоты Чехии будут принимать тесты на COVID-19 с работы или из школы

420on.cz 539
При посещении салонов красоты люди смогут предъявлять тесты, сделанные на работе или в учебном заведении, сообщил в Twitter министр здравоохранения Петр Аренбергер. Ранее Минздрав утверждал, что будут приниматься только результаты теста, сделанного в сертифицированном центре.
Салоны красоты Чехии будут принимать тесты на COVID-19 с работы или из школы

3 мая в Чехии возобновят работу парикмахерские, маникюрные салоны и другие заведения, предоставляющие услуги по уходу за телом. 

«Мне удалось реализовать свое первоначальное предложение, чтобы мы могли использовать результаты тестов с работы или из школы при посещении парикмахерских, салонов маникюра, педикюра, массажа и др. После заседания правительства в четверг я более подробно представлю эту схему», — сказал министр.

По новым правилам в салонах красоты одновременно смогут присутствовать только два человека — работник и клиент. Посетители обязаны предъявлять негативный тест на коронавирус — ПЦР или антигенный. Правительство первоначально решило, что тест должен быть сделан только в сертифицированной точке отбора проб, а результата теста с места работы недостаточно.

Тест на антиген будет действителен в течение 72 часов, тест ПЦР — в течение семи дней. Людям, которые вакцинированы или переболели коронавирусом, тест не нужен.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения правительство
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