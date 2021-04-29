В Праге прошла общенациональная акция протеста против действий президента

В четверг, 29 апреля, организация «Миллион мгновений для демократии» организовала демонстрацию под названием Hrad za hranou, republika v ohrožení. Основная акция протеста прошла на Вацлавской площади в Праге, куда пришло несколько тысяч человек. Сотни протестующих собрались в десятках других городов по всей стране.

Демонстранты вышли на площади, чтобы высказаться против президента Чехии Милоша Земана и политиков, поддерживающих Россию.

«Вместо того, чтобы поддерживать собственное государство, президент повторяет те же сказки, что и пророссийские сайты и российская пропаганда. Его пребывание в должности это угроза безопасности нашей республики», — сказал Бенджамин Ролл, лидер движения «Миллион мгновений».

Напомним, в воскресенье, 25 апреля, президент Чешской Республики прокомментировал «дело Врбетице». Глава государства заявил, что у Службы безопасности и информации Чехии (BIS) нет никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице.

Его слова вызвали неоднозначную реакцию у представителей оппозиции и общественности. Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ян Гамачек считает, что выступление Милоша Земана не помогло республике в политическом конфликте, а только усугубило ситуацию. Сенаторы хотят подать иск в Конституционный суд Чехии против президента.

Движение «Миллион мгновений» также выступило против действий премьер-министра Андрея Бабиша. В пресс-релизе организаторы акции упомянули аудиторский отчет Еврокомиссии, согласно которому Бабиш одновременно принимает решения о распределении субсидий ЕС и контролирует холдинг Agrofert, что приводит к конфликту интересов.

Некоторые участники пришли на площадь с плакатами: «Земан предатель» или «Мы не Россия, мы не товар». Участники демонстрации в Брно принесли транспаранты с надписями «Положите Земана рядом с Лениным» или «Откройте школы, закройте Бабиша». Перед Новой ратушей собрались около 800 человек.

В Праге перед демонстрантами выступил бывший министр по правам человека и национальным меньшинствам Михаил Коцаб, он зачитал открытое письмо, призывающее сенаторов подать иск в суд против президента Милоша Земана. По словам Коцаба, президент слишком поздно выступил с речью по делу Врбетице, он поставил под сомнение результаты расследования и повел себя как защитник Российской Федерации, а не как глава чешского государства. Затем Коцаб призвал протестующих подписать открытое письмо.

Евгения Чихалова, представитель русского сообщества в Правительственном совете по делам национальных меньшинств, также появилась на демонстрации. «Мы призываем всех, в том числе тех, кто сидит в Пражском Граде, задуматься о своих действиях. Вы представляете Чешскую Республику, а не Российскую Федерацию, которая выступает преемницей Советского Союза», — сказала она. Протестующие встретили ее слова аплодисментами. Организаторы обратились к участникам с просьбой придерживаться противоэпидемических правил. В целях безопасности они посоветовали всем, кто чувствует себя плохо, остаться дома.

Движение «Миллион мгновений» было создано после парламентских выборов в 2017 году. Объединение организует акции протеста и демонстрации, в первую очередь, привлекая внимание общественности к деятельности Андрея Бабиша. В июне прошлого года в пражском районе Летна прошла крупнейшая демонстрация, в которой приняли участие около 250 000 человек.

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Источник: novinky.cz