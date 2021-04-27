В Чехии пройдет общенациональная акция протеста против действий президента

В Праге и десятке других чешских городов пройдут демонстрации против президента Чехии Милоша Земана и политиков, поддерживающих Россию. Митинги организованы движением «Миллион мгновений» (Million chvílek).

Фото: Forum24

Акции протеста запланированы на четверг, 29 апреля. В столице республики демонстрация начнется в 18:00 на Вацлавской площади. К Праге присоединятся Пльзень, Градец-Кралове, Усти-над-Лабем, Брно, Злин и другие города.

«Вместо того, чтобы поддерживать собственное государство, президент повторяет те же сказки, что и пророссийские сайты и российская пропаганда. Его пребывание в должности это угроза безопасности нашей республики», — сказал Бенджамин Ролл, лидер движения «Миллион мгновений».

Напомним, в воскресенье, 25 апреля, президент Чешской Республики прокомментировал «дело Врбетице». Глава государства заявил, что у Службы безопасности и информации Чехии (BIS) нет никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице.

Его слова вызвали неоднозначную реакцию у представителей оппозиции и общественности. Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ян Гамачек считает, что выступление Милоша Земана не помогло республике в политическом конфликте, а только усугубило ситуацию. Сенаторы хотят подать иск в Конституционный суд Чехии против президента.

Движение «Миллион мгновений» также выступает против действий премьер-министра Андрея Бабиша. В пресс-релизе организаторы акции ссылаются на аудиторский отчет Еврокомиссии, согласно которому Бабиш одновременно принимает решения о распределении субсидий ЕС и контролирует холдинг Agrofert, что приводит к конфликту интересов.

На демонстрации в Праге выступит Евгения Чихалова, представитель русского сообщества в Правительственном совете по делам национальных меньшинств, а также бывший министр по правам человека и национальным меньшинствам Михаил Коцаб, который также участвовал в создании петиции против Милоша Земана.

Организаторы заверяют, что на мероприятии будут соблюдаться все принятые противоэпидемические меры.

Движение «Миллион мгновений» было создано после парламентских выборов в 2017 году. Объединение организует акции протеста и демонстрации, в первую очередь, привлекая внимание общественности к деятельности Андрея Бабиша. В июне прошлого года в пражском районе Летна прошла крупнейшая демонстрация, в которой приняли участие около 250 000 человек.

Источник: ceskenoviny.cz