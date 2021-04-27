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Минздрав Чехии объяснил, как будут проходить проверки на covid-19 в салонах красоты

Минздрав Чехии объяснил, как будут проходить проверки на covid-19 в салонах красоты

420on.cz 353
Сотрудники салонов красоты будут обязаны составлять списки клиентов с отрицательным тестом на коронавирус. Сравнивать данные списков с информацией из центров тестирования будут санитарно-гигиенические станции. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Яна Шиллерова.
Минздрав Чехии объяснил, как будут проходить проверки на covid-19 в салонах красоты

3 мая в Чехии возобновят работу парикмахерские, маникюрные салоны и другие заведения, предоставляющие услуги по уходу за телом. По новым правилам в салонах красоты одновременно смогут присутствовать только два человека — работник и клиент. Посетителей обязаны предъявлять негативный тест на коронавирус — ПЦР или антигенный. В связи с этим активно обсуждается вопрос, кто и как будет проверять результаты тестов. 

«Салоны красоты составят список клиентов с отрицательным тестом на коронавирус, проверять эту информацию будет санитарно-гигиеническая станция или Управление лицензирования торговли в сотрудничестве с Чешской торговой инспекцией», — сказала Шиллерова, добавив что точная процедура еще не разработана.

На практике человек выберет дату посещения салона красоты, в списке будет указана его фамилия и имя. При входе клиент покажет сотруднику салона красоты подтверждение о прохождении теста, после чего он сможет воспользоваться услугами. Сотрудники гигиены или торговой инспекции впоследствии смогут проверить, был ли этот человек на тестах в указанное время и действительно ли результат был отрицательным.

Проверки будут проводиться в случае возникновения вспышек заболевания, когда появится необходимость отследить контакты между людьми. «Проверки будут. Гигиена будет контролировать списки клиентов салоны красоты, если появятся случаи заражения», — добавила Шиллерова. Возможны и выборочные проверки, когда сотрудник инспекции приходит в учреждение и запрашивает подтверждение отрицательного результата теста у всех присутствующих в заведении.

При этом неясно, как инспектор будет идентифицировать клиента. В Чехии много людей с одинаковыми именами. По закону парикмахеры и сотрудники салонов красоты не имеют права запрашивать у человека личные данные, например, дату рождения, адрес проживания и другие. 

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Источник: novinky.cz

 
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Темы
Чехия коронавирус Министерство здравоохранения
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