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В трех регионах Чехии откроются галереи и музеи

В трех регионах Чехии откроются галереи и музеи

420on.cz 237
В трех регионах Чехии с 3 мая откроются музеи, галереи, памятники и другие культурные объекты. Речь идёт о Краловеградецком, Пльзеньском и Карловарском крае. Другие регионы, в которых будут ослаблены противоэпидемические меры, правительство назовет в четверг, 29 апреля.
В трех регионах Чехии откроются галереи и музеи

Внутри помещений действует ограничение — один посетитель на 15 квадратных метров площади. Необходимо соблюдать дистанцию ​​не менее двух метров. Исключения действуют для членов одной семьи. В музеях, галереях и других культурных объектах ношение респираторов обязательно, групповые экскурсии запрещены.

С 3 мая в трех указанных регионах вернутся к очному обучению ученики второй ступени начальных школ по системе ротации. В четверг правительство оценит, смогут ли вторые ступени начальных школ открыться в Среднечешском крае и Праге, где эпидемиологическая ситуация улучшается. В этих же двух регионах с понедельника полностью могли бы возобновить работу детские сады.

Вчера стало известно, что Управление государственных материальных резервов отменило тендер по закупке 5,6 миллиона тестов на коронавирус для школ. Ни один из четырех потенциальных поставщиков не выполнил условия конкурса. 

По словам министра образования Роберта Плаги, пока неизвестно, будет ли проведен тендер повторно, однако правительство сделает все, чтобы не было необходимости ограничивать обучение в школах из-за сложностей с тестами.

Напомним, Минздрав Чехии представил подробный план снятия противоэпидемических мер. Отмена ограничений будет зависеть от количества новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние семь дней, поэтому точные сроки правительство не называет. Ограничения будут снимать поэтапно. Решение о каждом этапе будет приниматься в понедельник, а в четверг правительство будет его утверждать.

Источник: ceskenoviny.cz/

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Темы
Пльзень Пльзенский край Краловеградецкий край Чехия коронавирус музей памятник Карловарский край Министерство здравоохранения
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