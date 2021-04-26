Правительство Чехии запретило поездки в Индию

Со вторника, 27 апреля, выезд из Чехии в Индию будет запрещен в связи с высоким риском распространения новых мутаций коронавируса в этой стране. Об этом заявил министр здравоохранения Петр Аренбергер после сегодняшнего заседания правительства. Условия возвращения граждан из Индии в Чехию также ужесточат.

Индия будет включена в список опасных стран, в который уже входят Перу, Колумбия, Ботсвана, Бразилия, Свазиленд, Южная Африка, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Танзания, Замбия и Зимбабве.

Вернуться из Индии в Чешскую Республику смогут только граждане Чехии и люди, имеющие вид на жительство в стране. Перед отъездом из Индии они должны сделать ПЦР-тест, а затем в течение 24 часов после въезда на территорию республики повторить тестирование. Третий ПЦР-тест также обязателен, его необходимо сделать между 10-м и 14-м днем ​​после прибытия из Индии. Все это время путешественник должен находиться в карантине.

При этом после заседания правительства министр признал, что госорганы не могут проконтролировать, откуда приезжают люди. Прямых рейсов из запрещенных стран в Чехию обычно нет, поэтому люди прилетают авиарейсами из других стран с низким уровнем риска распространения инфекции.

Напомним, что на прошлой неделе в Чехии был зарегистрирован первый случай индийской мутации коронавируса. Пока неизвестно, является ли этот штамм вируса более заразным или устойчивым к современным вакцинам. Однако в Индии сейчас наблюдается экстремально высокий уровень заболеваемости. Два человека с подозрением на мутацию коронавируса в Чехии изолированы, а другие люди, которые были с ними в контакте, помещены в карантин. Предполагается, что новый штамм вируса в Чехию привезла студентка из Индии.

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Источник: novinky.cz