В Карловарском крае не зафиксировали ни одного случая COVID-19

В Карловарском крае в воскресенье не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом. Это подтвердила в понедельник Микаэла Зайичкова, пресс-секретарь областной санитарно-гигиенической станции Карловарского края.

«Могу подтвердить, что в воскресенье, 25 апреля 2021 года, в Карловарском регионе не было подтверждено ни одного случая заболевания COVID-19», — сообщила Зайичкова. По данным Минздрава, в воскресенье в области было проведено 52 ПЦР-теста. Во всей Чешской Республике в воскресенье выявили 820 случаев заболевания. Сейчас вирус сильнее всего распространяется в Злинском и Моравско-Силезском крае.

В Злинском крае в воскресенье обнаружили 95 новых случаев covid-19, в Праге — 93.

«Ноль в воскресенье, это только один день, и в результатах также может быть ошибка, поскольку иногда они записываются в день результата, а не в день сбора. Одна ласточка весны не делает. Это красивое число, но я бы не стал его переоценивать, потому что у этого результата может быть много причин», — сказал Йозеф Марц, генеральный директор региональной Карловарской больницы.

В прошлый четверг правительство обнародовало план отмены ограничительных мер, который включает в себя шесть шагов. Большинство чешских регионов еще не соответствуют всем условиям для перехода ко второму шагу. А вот Краловеградецкий и Карловарский край близки к тому, чтобы полностью избавиться от ограничений. Показатели в этих регионах позволяют им перейти сразу к четвертому шагу правительственного плана.

Карловарский край уже соответствует условиям пятого пункта плана — в этом регионе лучшая эпидемическая ситуация по стране. Здесь зафиксировано менее чем 42 случая на 100 000 жителей за последнюю неделю. Это означает, что в Карловых Варах при определенных условиях теоретически можно было бы открыть бассейны и велнес, учреждения в сфере культуры, внутренние пространства ресторанов, спортивные залы и т.д. Но только теоретически. Маловероятно, что правительство Чехии полностью снимет ограничения в одном регионе, в то время как другие части республики все еще следуют строгим правилам и борются с эпидемией.

Остальные регионы отстают от Краловеградецкого и Карловарского края. Чтобы республика перешла ко второму шагу правительственного плана, в Чехии должно быть меньше 100 случаев заражения covid-19 на сто тысяч жителей — в абсолютных цифрах менее 11 тысяч новых случаев в неделю. Сейчас в Чешской Республике около 163 случаев заражения на 100 000 человек.