Карел Гавличек: салоны красоты в Чехии откроются в понедельник при любых обстоятельствах

«С 3 мая мы точно открываем парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны, массажные кабинеты, косметические услуги, центры по уходу за животными и лечебно-реабилитационные центры», — написал в Твиттере заместитель премьер-министра Карел Гавличек.
Od 3/5 definitivně uvolňujeme holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, kosmetické nebo regenerační služby, péči o zvířata nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Obchody rozhodneme ve čtvrtek, podle aktuálních pandemických ukazatelů. Právě na vládě.— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) April 26, 2021
Вопрос с магазинами остается открытым. Правительство примет решение в четверг, отталкиваясь от текущей эпидемической ситуации.
Напоминаем, что ранее министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер заявил, что, вероятнее всего, магазины откроются не позднее 3 мая вместе с учреждениями в сфере услуг. Позже он изменил свое решение, ссылаясь на число заболевших в стране, которое снизилось недостаточно. Открытие магазинов предположительно может быть отложено на неделю.
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Источник: novinky.cz