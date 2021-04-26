Карел Гавличек: салоны красоты в Чехии откроются в понедельник при любых обстоятельствах

Правительство Чехии приняло решение об открытии сферы услуг. В понедельник, 3 мая, в стране откроются барбершопы, парикмахерские и салоны красоты.

Фото: Vlada.cz

«С 3 мая мы точно открываем парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны, массажные кабинеты, косметические услуги, центры по уходу за животными и лечебно-реабилитационные центры», — написал в Твиттере заместитель премьер-министра Карел Гавличек.

Od 3/5 definitivně uvolňujeme holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, kosmetické nebo regenerační služby, péči o zvířata nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Obchody rozhodneme ve čtvrtek, podle aktuálních pandemických ukazatelů. Právě na vládě. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) April 26, 2021

Вопрос с магазинами остается открытым. Правительство примет решение в четверг, отталкиваясь от текущей эпидемической ситуации.

Напоминаем, что ранее министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер заявил, что, вероятнее всего, магазины откроются не позднее 3 мая вместе с учреждениями в сфере услуг. Позже он изменил свое решение, ссылаясь на число заболевших в стране, которое снизилось недостаточно. Открытие магазинов предположительно может быть отложено на неделю.

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Источник: novinky.cz

