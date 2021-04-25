Президент Чехии Милош Земан высказался по поводу дела Врбетице

У Службы безопасности и информации Чехии (BIS) нет никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице. Об этом 25 апреля во время телевизионного обращения заявил президент Чехии Милош Земан.

«В отчете Службы безопасности и информации (BIS) говорится о том, и я хочу это подчеркнуть, что нет никаких доказательств или свидетельств того, что эти два агента находились на территории ареала Врбетице», — сказал Земан. Он также отметил, что подозрения в причастности российских спецслужб во взрыве боеприпасов очень серьёзны.

«Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы два агента иностранного государства совершили террористический акт на ее территории, в результате которого погибли два гражданина Чехии и был нанесен ущерб на миллиарды крон. С другой стороны, мы работаем с двумя следственными версиями. Первая (изначальная) предполагает, что взрыв произошел из-за непрофессионального обращения с боеприпасами. Вторая — что это была операция иностранной разведки. Я серьезно отношусь к обеим версиям и хочу, чтобы они были тщательно изучены», — добавил Земан.

Земан отметил, что, если подтвердится версия об участии спецслужб, то Россия будет отстранена от участия в тендере на достройку АЭС «Дукованы», о чем в воскресенье уже заявило правительство.

Если подозрения будут опровергнуты, то, по мнению Земана, придётся признать, что вся ситуация — информационная игра, которая будет иметь «серьёзные последствия для внутренней политической жизни» Чехии.

Напомним, что дипломатический конфликт между Чехией и Россией начался в субботу после заявления премьер-министра о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. В связи с этим 18 сотрудников российского посольства были высланы из Чехии. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Милош Земан хранил молчание по этому делу более недели, за что постоянно подвергался критике, особенно со стороны оппозиции. Члены правительства во главе с премьер-министром Андреем Бабишем заявляли, что президент поддерживает шаги, которые они предприняли в отношении России и ее дипломатов. Бабиш также признал, что президенту следовало выступить раньше, чем в воскресенье, однако, по его словам, глава государства «ознакомился с делом» подробно.

Источник: novinky.cz