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Суд рассмотрит новое постановление Минздрава Чехии о закрытии магазинов

Суд рассмотрит новое постановление Минздрава Чехии о закрытии магазинов

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Адвокат Зденек Куделка снова обратился в Высший административный суд Чехии (ВАС) с требованием отменить новое постановление Минздрава о закрытии магазинов. Он считает, что министерство не учло все комментарии к приговору ВАС, вынесенному в четверг. В Минздраве заявили, что приняли во внимание выводы суда.
Суд рассмотрит новое постановление Минздрава Чехии о закрытии магазинов

Высший административный суд Чехии в четверг, 22 апреля, полностью отменил чрезвычайную меру Министерства здравоохранения, которая, среди прочего, ограничивает работу магазинов, служб и контактов между людьми. Решение вступит в силу через четыря дня после его принятия, поэтому  правительство оперативно утвердило новые меры по ограничению торговли. По сути никаких изменений не произошло, но из-за этого большинство магазинов в Чехии не смогут открыться раньше 3 мая.

« У нас нет чрезвычайного положения, но министр сохраняет запреты, которые могут действовать только в период ЧС. Это недопустимо», — сказал Куделка. Он добавил, что Аренбергер злоупотребляет своей властью.

Некоторые эксперты в области права утверждают, что правительство лишь частично выполнило решение ВАС, а ряд положений по-прежнему противоречат вердикту суда. 

«Правительство снова ввело те же самые ограничения на услуги и розничную торговлю, которые прямо противоречат вчерашнему решению ВАС», — заявил 23 апреля адвокат Ондржей Достал.

Закон о пандемии допускает введение чрезвычайных мер для ограничения торговли, однако, по мнению ВАС, Минздрав не вправе запрещать людям посещать магазины или иные учреждения. 

Среди других противоречивых мер — запрет на работу канатных дорог, ограничения на встречи между людьми, собрания, участие в свадьбах и похоронах. 

Новая мера Минздрава вступит в силу с понедельника. Ведомство учло решение ВАС и сняло только одно ограничение — на максимальное количество участников массовых мероприятий и акций. Участники митинга или демонстрации должны будут  разделиться на группы по 20 человек и соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
суды Чехия коронавирус Министерство здравоохранения правительство
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