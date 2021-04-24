В Чехии подтверждена индийская мутация коронавируса

Помимо британской, южноафриканской и бразильской, в Чехии зарегистрирован первый случай индийской мутации коронавируса. Пока неизвестно, является ли этот штамм вируса более заразным или устойчивым к современным вакцинам. Однако в Индии сейчас наблюдается экстремально высокий уровень заболеваемости.

«Индийская мутация зафиксирована в городе Градец-Кралове, которую, вероятно, привезла студентка из Индии. Удивительно, но заболела не она, а ее соседка в общежитии», — сказал министр здравоохранения Петр Аренбергер. Поскольку студенты сейчас не учатся, болезнь не распространялась.

В конце марта индийские ученые сообщили о двойной мутации коронавируса, которая обманывает иммунную систему. По словам индийского вирусолога Шахида Джамила, они возникают вместе на одном и том же вирусе. «Это помогает вирусу ускользнуть от иммунной системы и легче распространяться», — сказал он.

Ситуация в Индии ухудшилась в последние недели. Ежедневная статистика регулярно достигает рекордных значений, а местные СМИ сообщают о критической ситуации в больницах, которые не могут принять всех пациентов из-за отсутствия мест и нехватки кислорода. 23 апреля Министерство здравоохранения Индии сообщило о 332 730 новых случаях заражения и 2263 случаях смерти от COVID-19. В то же время в стране проводится мало тестов, поэтому фактическое число инфицированных может быть намного выше.

Аренбергер считает важным секвенирование или чтение генетической информации. Министерство в сотрудничестве с SÚKL изучило возможности лабораторий, которые могут быть задействованы в распознавании различных вариантов вируса. Две недели назад правительство выделило на эти цели лабораториям около 160 миллионов крон.

«Это позволит нам секвенировать около 8 400 подозрительных образцов в месяц. Например, у привитых людей, у которых будет нетипичное течение болезни», — пояснил Аренбергер. Исследования начнутся в мае.

С конца прошлого года британская мутация превалирует в Чешской Республике, хотя ее наличие было подтверждено с задержкой. Этот тип вируса более заразен, однако современные вакцины помогают с ним справиться.

В феврале лаборатории Чехии выявили южноафриканскую мутацию у людей, приехавших с Занзибара. Этот тип вируса более агрессивен, и не все вакцины защищают от него. По состоянию на конец марта в Чехии было уже два десятка случаев инфицирования южноафриканской мутацией. Бразильская мутация, была подтверждена в апреле в районе Дечин в двух случаях.

Источник: novinky.cz