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Минздрав Чехии издал новое постановление о закрытии магазинов

Минздрав Чехии издал новое постановление о закрытии магазинов

420on.cz 1149
​23 апреля правительство Чехии одобрило новые меры по ограничению торговли. Об этом сообщил министр здравоохранения Петр Аренбергер. По сути никаких изменений не произошло, однако Минздрав вынужден был принять новый документ о чрезвычайных мерах из-за решения Высшего административного суда. Предыдущее постановление Минздрава ВАС отменил 22 апреля.
Фото: ČTK
Минздрав Чехии издал новое постановление о закрытии магазинов

Высший административный суд Чехии в четверг, 22 апреля, полностью отменил чрезвычайную меру Министерства здравоохранения, которая, среди прочего, ограничивает работу магазинов, служб и контактов между людьми. Решение вступит в силу через четыря дня после его принятия, поэтому  правительство оперативно утвердило новые меры, из-за которых большинство магазинов не смогут открыться раньше 3 мая.

«На наш взгляд, продление ограничений на розничные продажи и услуги не противоречит решению суда», — сказал министр промышленности и торговли Карел Гавличек. 

Депутат Микулаш Ферьенчик от партии «Пираты» придерживается другого мнения. Он заявил, что правительство действовало незаконно и что меры, отмененные судом, превышают компетенцию кабмина. Депутат назвал это решение недальновидным и предупредил, что компенсация убытков дорого обойдется государству. Аргумент правительства о том, что сейчас невозможно открывать магазины из-за эпидемии, не выдерживает никакой критики, полагает Ферьенчик.

Он хочет, чтобы Палата депутатов объявила незаконным закрытие розничной торговли, поскольку постановление Минздрава не соответствует формулировке закона о пандемии. Немедленного открытия торговых точек требуют также члены SPD и движения Trikolór. 

Адвокат Зденек Куделка, который подготовил иск в суд, хочет вновь обратиться в ВАС, если после анализа документов он придет к выводу, что новая чрезвычайная мера Минздрава противоречит принятому решению суда. 

По мнению некоторых экспертов, правительство лишь частично выполнило требования ВАС, а некоторые меры по-прежнему противоречат судебному вердикту.

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Источник: ceskatelevize

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Темы
магазины Чехия Министерство здравоохранения суды правительство
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