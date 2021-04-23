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Суд в Праге арестовал первого обвиняемого в терроризме

Суд в Праге арестовал первого обвиняемого в терроризме

420on.cz 448
23 апреля районный суд Праги 5 арестовал одного из пяти обвиняемых, которые, по версии следствия, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Решение о возможном задержании еще двух обвиняемых будет принято в ближайшее время.
Суд в Праге арестовал первого обвиняемого в терроризме

Детективы Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) в ночь на 21 апреля задержали пять граждан Чехии. 

Им предъявлены обвинения в террористическом нападении, участии в террористической группе, финансировании, поддержке и пропаганде терроризма. Аналогичное обвинение предъявлено одному юридическому лицу.

Генеральный прокурор Мартин Билы настаивал на задержании троих обвиняемых, потому что они могут скрыться или оказывать влияние на свидетелей, чьи показания еще не были заслушаны. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение и до 12 лет тюрьмы — за финансирование терроризма. Если подтвердится обвинение в поддержке и пропаганде терроризма, суд может назначить максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. 

По информации СМИ, среди обвиняемых есть члены военизированного объединения «Чехословацкие солдаты в резерве за мир». Руководитель этой группы, бывший подполковник чешской армии Иван Кратохвил, регулярно финансово поддерживал пророссийский сайт Sputnik. Сервер iRozhlas.cz сообщает, что среди других задержанных — руководитель аппарата этого объединения Андреа Крулишова. 

В 2014 году эта 60-летняя женщина безуспешно баллотировалась в депутаты от партии «Svobodní» в Праге 8, а спустя три года по итогам выборов не смогла стать членом Палаты депутатов ЧР в качестве члена движения «Blok proti islámu». 

Крулишова якобы руководила обучением нескольких десятков чешских граждан, которые должны были отправиться на Донбасс, чтобы сражаться на стороне пророссийских сепаратистов. Кроме того, по данным сервера Manipulátoři, объединение было  напрямую связано с российскими спецслужбами, а один из его членов переехал на Донбасс, где принимал участие в боевых действиях на стороне сепаратистов. После его возвращения объединение стало собирать деньги, чтобы другие люди могли поехать в зону боевых действий. «Чехословацкие солдаты в резерве за мир» регулярно организовывали военные учения с использованием разрешенных видов оружия в Чехии.

Портал iRozhlas.cz пишет, что третий из арестованных — православный священник с явной пророссийской ориентацией Пршемысл Иван Гадрава, который работал при церкви Святого Вацлава в Литомержице. Несколько раз он участвовал в демонстрациях, организованных депутатом от SPD Ярославом Фолдыной. В гражданской жизни 56-летний священнослужитель работал в социальной сфере, помогал наркоманам и заключенным.

Источник: novinky.cz

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Темы
суды полиция преступность терроризм Украина Чехия
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