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Правительство Чехии утвердило план снятия коронавирусных ограничений

Правительство Чехии утвердило план снятия коронавирусных ограничений

420on.cz 1
Минздрав Чехии представил подробный план снятия противоэпидемических мер. Отмена ограничений будет зависеть от количества новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние семь дней, поэтому точные сроки правительство не называет. Ограничения будут снимать поэтапно. Решение о каждом этапе будет приниматься в понедельник, а в четверг правительство будет его утверждать.
Правительство Чехии утвердило план снятия коронавирусных ограничений

План предусматривает шесть этапов отмены противоэпидемических мер. 

Шаг 1. С 12 апреля  (уже действует)

Разрешена работа магазинов по продаже канцелярских товаров, одежды и обуви для детей. В ограниченном режиме открыты зоопарки и ботанические сады, а также фермерские рынки на открытом воздухе. 

В рамках этого этапа в ближайшее время планируется сделать доступными для посетителей открытые площадки музеев и выставок.

Шаг 2. С 3 мая  (при условии, что до 26 апреля не ухудшится эпидемиологическая ситуация):

– откроются заведения в сфере услуг по уходу за телом (парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, массажные кабинеты и др.). Присутствовать в салоне смогут только два человека, оба должны будут иметь негативный тест на коронавирус (ПЦР или антигенный), необходимо носить респираторы. Тату-салоны пока останутся закрытыми;

– услуги по уходу за животными;

– магазины розничной торговли и уличные рынки непродовольственных товаров откроются при условии, что заболеваемость по стране ниже 100 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей за последние 7 дней;

– возобновят работу санатории, но только для людей, которые переболели коронавирусом. В регионах, где количество заболевших не превышает 100 человек на 100 тысяч жителей, откроются музеи, галереи и другие культурные объекты, однако там нельзя будет проводить групповые экскурсии;

Шаг 3. При показателе менее 100 случаев заболевания на 100 тысяч жителей:

– смогут работать все остальные заведения сферы услуг. Количество участников на свадьбах и похоронах будет увеличено до 30 человек.

Шаг 4. Менее 75 случаев на 100 тысяч жителей за последние 7 дней:

– люди смогут посещать кино, театры и концерты на открытом воздухе при соблюдении эпидемиологических требований;

– откроются замки, крепости;

– уличные террасы ресторанов;

– отели и пансионаты будут принимать гостей, но посещаемость должна составлять не более 25% от общей вместимости; 

– будут разрешены занятия спортом на улице в группах до 20 человек;

– на свадьбах и похоронах смогут присутствовать в помещении не более 30 человек, на свежем воздухе — 50 человек.

Шаг 5. Менее 50 случаев на 100 тысяч жителей:

– откроются бассейны, сауны, велнес-центры, для посещения будет необходим отрицательный тест на коронавирус;

– концерты и театральные представления можно будет проводить в помещениях, но с ограничениями;

– откроются рестораны, но там также будет необходим отрицательный тест на covid-19;

– на свадьбах и похоронах смогут присутствовать в помещении не более 100 человек, на свежем воздухе — 250 человек;

– спортом можно будет заниматься во внутренних помещениях при наличии негативного теста.

Шаг 6. Менее 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние 7 дней:

– правительство смягчит требования о ношении медицинских масок и респираторов. Подробности станут известны позже.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
правительство коронавирус Чехия Министерство здравоохранения рестораны магазины
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