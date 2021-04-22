Чешская компания Avast полностью перешла на удалёнку

В период эпидемии коронавируса глава чешской компании Avast Ондржей Влчек снял однокомнатную квартиру для работы на хоум-офисе. Его компания разрешила всем сотрудникам работать из дома постоянно, даже когда эпидемия закончится. Однако выяснилось, что чехи — это нация, которая больше всего любит работать в офисе.

Avast — чешская компания, разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности. Выручка фирмы в прошлом году выросла до 892,9 миллиона долларов (19,4 миллиарда крон), а чистая прибыль увеличилась на 12%.

«Из-за пандемии мы отменили многие запланированные мероприятия, но в то же время для нас открылись новые возможности и направления развития», — говорит Влчек. В прошлом году он также изменил свое мнение о возможностях функционирования компании.

Руководство Avast не будет требовать, чтобы все сотрудники работали в офисе после окончания пандемии. «Мы решили дать нашим сотрудникам больше гибкости и предложили им выбрать один из двух режимов работы: классический (в офисе) или работа из любого места. Раньше мы этого не умели, а пандемия нас научила», — говорит Влчек.

Компания провела опросы в разных странах мира, чтобы выяснить, хотят ли сотрудники работать из дома.

«У нас десять офисов по всему миру. В Чехии процент людей, которые хотят работать вне офиса, был ниже, чем в других странах», — рассказал Влчек. Например, в британском филиале Avast в Лондоне большинство сотрудников предпочли home office. В Чехии 60% респондентов сказали, что хотят вернуться на рабочее место.

По словам Влчека, причина может быть в том, что большинство чехов сейчас находятся дома вместе с детьми. Школы и детские сады в стране до сих пор закрыты, поэтому многим родителям приходится отвлекаться от работы на домашние дела.

Сам Ондржей Влчек признается, что ему повезло. Он снял однокомнатную квартиру прямо рядом с домом, где живет его семья. «Я устроил там офис и смог оградить себя от повседневных забот и дискомфорта», — говорит Влчек. Он отметил, что ему лично не хватает ежедневных встреч с людьми на работе и командировок в филиалы.

Некоторые компании выбрали «гибридный» формат занятости — чередование дома и офиса. Такой подход предоставляет сотрудникам возможность ежедневно выбирать, откуда они хотят работать сегодня.

Работники отмечают, что на хоум-офисе испытывают меньше стресса и давления со стороны руководства, многим проще удается найти баланс между профессиональной и личной жизнью. Кроме того, работа из дома — это экономия на транспорте, перекусах в кафе во время обеда, офисной одежде.

В то же время перед руководителями встает вопрос: как поддерживать корпоративную культуру и командный дух, когда большая часть сотрудников трудится удаленно? На этот вопрос лидерам придется найти ответ в ближайшее время.

Пандемия серьезно повлияла на рынок труда и устройство отдельных компаний. Мы можем только предполагать, как будут устроены компании будущего, но уже сегодня очевидно, что перемены неизбежны. Постковидная реальность сделала нас более гибкими и готовыми к жизни в постоянно меняющемся мире.

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Источник: seznamzpravy.cz