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Территорию вокруг российского посольства в Праге стала охранять полиция

Территорию вокруг российского посольства в Праге стала охранять полиция

420on.cz 1098
Несколько полицейских машин с 21 апреля дежурят на территории вокруг российского посольства в Праге. В полиции заявили, что это реакция на сложившуюся ситуацию.
Фото: Viet Tran
Территорию вокруг российского посольства в Праге стала охранять полиция

Вечером в четверг у здания посольства появились две машины с видеокамерой, которые, как правило, используются для наблюдения за порядком во время демонстраций. Кроме того, на месте находятся бронированные автомобили специального подразделения правоохранительных органов и обычные патрульные полицейские машины.

Пока непонятно, почему полиция усилила охрану здания посольства. Правоохранительные органы не хотят комментировать ситуацию. «Сотрудники полиции следят за безопасностью в районе посольства, исходя из оценки текущей ситуации», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова. На вопрос, были ли уже зафиксированы правонарушения, она ответила, что полиция не будет предоставлять дополнительную информацию.

МИД Чехии ожидает заявления России к полудню четверга о разрешении всем 20 депортированным чешским дипломатам вернуться в посольство в Москве. Если Россия не выполнит это требование, новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек примет решение сократить количество сотрудников посольства России в Праге.

Источник: novinky.cz

 
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Темы
Россия Чехия посольство полиция Прага
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