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Опрос: как чехи относятся к текущему политическому конфликту

Опрос: как чехи относятся к текущему политическому конфликту

420on.cz 1255
На этой неделе компания Median провела опрос среди населения Чехии. Большинство опрошенных оценили риск угрозы России в отношении Чехии на 6,4 балла из 10. Только 10% респондентов считают, что России не представляет опасности для страны.
Опрос: как чехи относятся к текущему политическому конфликту

Опрос проводился 19 и 20 апреля. В нем приняли участие 1037 респондентов старше 18 лет. В исследовании применялась десятибалльная шкала, где 1 — это отсутствие страха, а 10 — максимальная угроза. Более 20% заявили, что Россия представляет большую угрозу для Чехии. В основном так думают жители крупных городов или сторонники Гражданской демократической партии (Občanská demokratická strana, ODS). Среди тех, кто вообще не считает Россию угрозой, много сторонников коммунистической партии KSČM. 

Респонденты также прокомментировали исключение «Росатома» из тендера на достройку нового блока АЭС «Дукованы». Этот шаг поддерживают 65% респондентов, чаще всего жители крупных городов с высшим образованием.

Отношения между Россией и Чехией находятся в глубоком кризисе после того, как в субботу правительство сообщило о причастности российских агентов к взрыву склада боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. За этим последовало взаимное выдворение работников дипломатического корпуса.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Россия Чехия политический кризис Опрос общественного мнения
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