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Ночью на Пражском граде появилось обращение к Милошу Земану

Ночью на Пражском граде появилось обращение к Милошу Земану

420on 230
Ночью на здании Пражского града появилась световая надпись «Velezrada» (измена родине). Акцию устроила организация «Остановим госизмену» (Zastavme velezradu). Вместе с обращением к парламенту с призывом подать конституционный иск против президента Милоша Земана было опубликовано фото с проекцией. Делом занимается полиция.
Ночью на Пражском граде появилось обращение к Милошу Земану

По словам пресс-серкретаря пражской полиции Яна Рыбанского, синий световой знак появился на здании Пражского Града после полуночи. 

Представители организации Zastavme velezradu считают, что действующий глава государства совершил государственную измену. «Милош Земан — агент враждебной страны, которая вторглась в Чехию и убила чешских граждан», — говорится в сообщении организации. Надпись стала реакцией активистов на субботнее заявление премьер-министра Андрея Бабиша о возможной причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Miloš Zeman se během výkonu funkce prezidenta České republiky dopouští především dvou střídajících se typů jednání:...

Опубликовано Zastavme velezradu Вторник, 20 апреля 2021 г.

 

Организация критикует президента за привлечение «Росатома» к участию в тендере на строительство нового блока АЭС Дукованы и поддержку вакцинации российской вакциной Sputnik V. «Мы просим парламент принять меры и подать в суд на президента республики за государственную измену», — сказано в заявлении.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек отреагировал на происшествие в своем аккаунте в Твиттере. Он написал о том, что оппозиция целый год распространяла ненависть и дезинформацию. «Это просто еще одно позорное проявление», — написал Овчачек о световой надписи. 

 

 

 

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Источник: ČTK

 
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Темы
Милош Земан президент государственная измена Чехия оппозиция
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