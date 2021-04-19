С 26 апреля возобновятся практические занятия в средних школах и вузах Чехии

С понедельника, 26 апреля, возобновятся практические занятия в чешских средних школах и на последних курсах университетов.

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Дети всех возрастов смогут вернуться в детские сады, но только в регионах с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции. Сейчас к таким регионам относятся только Краловеградецкий и Карловарский край.

Главным критерием для открытия детских садов будет количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе. Если таких случаев менее 100 на 100 тысяч жителей, как в Краловеградецком и Карловарском краях, то сады смогут возобновить работу в полном объеме. Детям не нужно будет носить медицинские маски и проходить антигенное тестирование. В остальных регионах в сады смогут по-прежнему ходить только дети предшкольного возраста.

По словам министра здравоохранения Чехии Петра Аренбергера, такие низкие показатели заболеваемости могут быть зафиксированы и в других регионах на следующей неделе. Например, к показателю менее 100 случаев на 100 тысяч жителей сейчас вплотную приблизился Пльзеньский край.

Решение об открытии магазинов и заведений сферы услуг правительство планирует принять на очередном заседании в четверг, 22 апреля.

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Источник: novinky.cz