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Житель города Пльзень нашел ручную гранату и отвез ее в полицию на автобусе

Житель города Пльзень нашел ручную гранату и отвез ее в полицию на автобусе

420on.cz 324
На выходных житель чешского города Пльзень нашел американскую ручную гранату на чердаке многоквартирного дома. Он завернул гранату в шапку и принял решение отвезти ее в отделение полиции на городском автобусе.
Житель города Пльзень нашел ручную гранату и отвез ее в полицию на автобусе

«Сначала он подумал, что это муляж и оставил гранату себе. Позже мужчина стал сомневаться и решил, что лучше сдать ее в полицейский участок», —  рассказала пресс-секретарь полиции Михаэла Райндлова.

Он спрятал гранату в шапку и сел в автобус. На площади Милады Гораковой мужчина попросил у водителя телефон, чтобы позвонить в полицию. При этом он показал ему гранату. Водитель сразу же связался со стражами правопорядка. На место прибыл пиротехник, он забрал гранату для профессиональной ликвидации.

Пресс-секретарь подчеркнула, что о найденных боеприпасах необходимо немедленно сообщать в полицию. Ни при каких обстоятельствах граждане не должны производить с ними какие-либо манипуляции.  

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
полиция Пльзень Чехия
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