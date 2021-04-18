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Семь человек облили кетчупом здание российского посольства в Праге

Семь человек облили кетчупом здание российского посольства в Праге

420on.cz 648
В ночь на 18 апреля полиция задержала семь человек, которые измазали кетчупом стену посольства России в Праге. Кетчуп символизировал кровь в память о двух жертвах взрыва на складе боеприпасов в Врбетице, в котором якобы принимали участие сотрудники российских спецслужб. Об этом сообщил порталу Forum24 один из участников акции.
Семь человек облили кетчупом здание российского посольства в Праге

Полиция ночью выехала на площадь Бориса Немцова, где находится посольство России. «На месте мы задержали семь человек. Их подозревают в повреждении чужого имущества», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия. Утром 18 апреля стена здания уже была очищена. 

Вечером в субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что есть все основания подозревать российские спецслужбы ГРУ в причастности к взрывам складов боеприпасов в Злинском районе Чехии. Склад №16 в Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй склад №12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. 

Министр иностранных дел Ян Гамачек уже выдворил 18 дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию. 

В связи с подозрением в причастности российских спецслужб к взрывам чешская полиция разыскивает двух мужчин с российскими паспортами — Александра Петрова и Руслана Боширова. Осенью 2014 года, когда произошли взрывы, они, предположительно, находились в Чехии. Полиция опубликовала их фотографии. На них те же мужчины, которые подозреваются в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.

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Источник: ceskenoviny.cz
 

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Темы
Россия Чехия полиция политика посольство Прага
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