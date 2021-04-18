Семь человек облили кетчупом здание российского посольства в Праге

Полиция ночью выехала на площадь Бориса Немцова, где находится посольство России. «На месте мы задержали семь человек. Их подозревают в повреждении чужого имущества», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия. Утром 18 апреля стена здания уже была очищена.
Вечером в субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что есть все основания подозревать российские спецслужбы ГРУ в причастности к взрывам складов боеприпасов в Злинском районе Чехии. Склад №16 в Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй склад №12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.
Министр иностранных дел Ян Гамачек уже выдворил 18 дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию.
В связи с подозрением в причастности российских спецслужб к взрывам чешская полиция разыскивает двух мужчин с российскими паспортами — Александра Петрова и Руслана Боширова. Осенью 2014 года, когда произошли взрывы, они, предположительно, находились в Чехии. Полиция опубликовала их фотографии. На них те же мужчины, которые подозреваются в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.
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Источник: ceskenoviny.cz