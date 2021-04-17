Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.92
USD
21.64
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
В Праге прошла акция протеста против путинского режима

В Праге прошла акция протеста против путинского режима

420on.cz 137
Активисты движения Kaputin 16 апреля провели в Праге акцию протеста против нарушения прав человека в России. Они потребовали освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального и прекратить военную агрессию в отношении Украины.
Фото: Tom Rimpel
В Праге прошла акция протеста против путинского режима

Участники акции установили перед посольством России статую обнаженного президента Владимира Путина на золотом унитазе.

В пятницу около полудня активисты стали вешать на ограждения вокруг здания российского посольства макеты золотых туалетов и золотые ершики. У площади Бориса Немцова они установили статую с надписью «Обнаженный убийца» (Naked Killer). 

Напротив, на улице Коруновачни стояли несколько людей с плакатами «Путин, руки прочь от Украины» или «Свободу Навальному». В акции протеста приняли участие 30 человек. 

На место прибыла полиция, которая потребовала убрать скандальную статую. Тогда представители Kaputin разобрали «памятник Путину» на части и отвезли в близлежащий парк.

«Устанавливая обнаженного Путина на золотом туалете, мы хотим выразить нашу поддержку простым людям в России и за рубежом и солидарность с жертвами режима Путина», — говорится в сообщении движения Kaputin. 

Группа критикует поддержку Россией режимов в Беларуси, Сирии и Бирме, а также концентрацию российских войск на границе с Украиной. Участники акции упомянули и роскошную резиденцию на берегу Черного моря, которая, согласно расследованию команды Навального, принадлежит Путину. 

«Возможно, ничто так не символизирует истинную природу нынешних российских правителей, как золотые унитазы и ершики во дворце главы государства, где 13% населения до сих пор не имеют даже собственного туалета», — заявили активисты.

Активисты требуют освободить Навального, которому суд в феврале изменил условный приговор по обвинению в хищении. Навальный должен провести в тюрьме 2,5 года.

 

 

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • Смотрите «Итоги недели» на нашем YouTube

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага Россия Чехия полиция протест
Читайте
по теме 
Прага инвестирует сотни миллионов в велосипедную инфраструктуру
15.04.2021 09:01 Экономика
Прага инвестирует сотни миллионов в велосипедную инфраструктуру
1646
Глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести саммит Байдена и Путина в Праге
14.04.2021 20:02 Экономика
Глава МВД Чехии Ян Гамачек предложил провести саммит Байдена и Путина в Праге
1372
За нарушение закона о пандемии жителям Чехии придется платить более высокие штрафы
12.04.2021 13:51 Экономика
За нарушение закона о пандемии жителям Чехии придется платить более высокие штрафы
5186
В Праге загорелось промышленное здание
12.04.2021 09:00 Общество
В Праге загорелось промышленное здание
1732
Последние новости:
17
апреля
В мае жители Чехии смогут ходить в рестораны с мобильным приложением
17.04.2021 10:50 Общество
В мае жители Чехии смогут ходить в рестораны с мобильным приложением
69
16
апреля
Андрей Бабиш: к июлю 65% населения Чехии получит вакцину от covid-19
16.04.2021 15:14 Общество
Андрей Бабиш: к июлю 65% населения Чехии получит вакцину от covid-19
1194
200 тысяч жителей Чехии окажутся за чертой бедности из-за covid-19
16.04.2021 10:45 Экономика
200 тысяч жителей Чехии окажутся за чертой бедности из-за covid-19
1794
Полицейские проведут рейды на дорогах Чехии
16.04.2021 10:44 Общество
Полицейские проведут рейды на дорогах Чехии
2115
ПЦР-тесты подтверждают, что коронавирус в школах Чехии распространяется минимально
16.04.2021 08:44 Общество
ПЦР-тесты подтверждают, что коронавирус в школах Чехии распространяется минимально
971
15
апреля
В Чехии злоумышленник украл дачный домик. На месте осталась только мебель
15.04.2021 18:10 Общество
В Чехии злоумышленник украл дачный домик. На месте осталась только мебель
4778
Адвокаты назвали меры Минздрава Чехии незаконными
15.04.2021 17:07 Общество
Адвокаты назвали меры Минздрава Чехии незаконными
5144
Российская вакцина Спутник V уже в Чехии
15.04.2021 15:41 Политика
Российская вакцина Спутник V уже в Чехии
3832
Аренбергер: летом жители Чехии смогут гулять без масок
15.04.2021 13:50 Общество
Аренбергер: летом жители Чехии смогут гулять без масок
2814
В Пльзеньском районе неизвестный поджег машину украинской предпринимательницы
15.04.2021 09:29 Общество
В Пльзеньском районе неизвестный поджег машину украинской предпринимательницы
3270


Мобильная версия