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В Чехии злоумышленник украл дачный домик. На месте осталась только мебель

В Чехии злоумышленник украл дачный домик. На месте осталась только мебель

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В Бржецлавском крае неизвестный украл сборный железный домик, расположенный на дачном участке. Владелец строения, садовник Ян Страка, использовал его для хранения инструментов и отдыха после работы. Вор разобрал домик полностью и увез, оставив на месте только мебель.
В Чехии злоумышленник украл дачный домик. На месте осталась только мебель

«Сосед мне сказал, что у меня больше нет дачи. Я подумал, что это первоапрельская шутка. Но когда я пришел на участок, мне показалось, что я теряю сознание. Домика на месте не было», — рассказал Ян Страка.

От дачного дома остался только бетонный фундамент, а сама железная конструкция пропала. Посередине стояли диван, стол и стулья, который вор забирать не стал.

Обстоятельства необычной кражи расследует полиция. «Дом размером 3,5 х 3 метра был собран из металлических панелей высотой около двух метров и скреплен болтами. Всего за три дня конструкцию разобрали и украли», — сказал пресс-секретарь полиции Давид Вала.

Полиция ищет возможных свидетелей происшествия.

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Источник:


 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/zlodeji-na-breclavsku-ukradli-chatku-zustal-po-ni-jen-nabytek-40357127#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=5hp3Y41Btxb-202104151528&dop_id=40357127&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

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Темы
недвижимость Чехия полиция кражи
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