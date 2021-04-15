Адвокаты назвали меры Минздрава Чехии незаконными

Министерство здравоохранения не может ограничивать встречи и социальные контакты между людьми. Законность мер, принятых Минздравом, с самого начала вызывала вопросы. Об этом заявила Чешская коллегия адвокатов (ČAK).

10 апреля Минздрав, ссылаясь на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, запретил проведение публичных и частных мероприятий, во время которых «происходит скопление людей в одном месте с участием более двух человек». В ответ на это полиция Чешской Республики отказалась контролировать соблюдение этих ограничений .

Официально ограничения на встречи перестали действовать после окончания ЧП — 12 апреля. После этого в силу вступил закон о пандемии. Предполагалось, что люди смогут встречаться на улице группами до 20 человек, в помещениях — до 10 человек. Об этом говорил и экс-министр здравоохранения Ян Блатны. Перед тем как покинуть пост Блатны обнадежил жителей Чехии, но новый глава Минздрава Петр Аренбергер сразу раскритиковал позицию своего предшественника и вернул ограничение на встречи.

Теперь люди, как и во время чрезвычайного положения, могут гулять, заниматься спортом и встречаться только по двое.

Юристы считают, что такие ограничения могут распространяться только на организованные мероприятия. Подразумевается, что к ним не относятся обычные прогулки и личные встречи.

«Ограничение свободы передвижения людей или нахождения на определенной территории — это нарушение основных прав и свобод. Такие меры допустимы только во время чрезвычайного положения», — напоминает Чешская коллегия адвокатов. Правительство не должно прибегать к ней даже с целью охраны здоровья населения.

Закон о пандемии позволяет штрафовать физических и юридических лиц на сумму до 3 миллионов крон за невыполнение требований, установленных Минздравом. По мнению ČAK, применение санкций невозможно из-за противоречивости действующих мер.

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Источник: ceskenoviny.cz