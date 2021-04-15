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Аренбергер: летом жители Чехии смогут гулять без масок

Аренбергер: летом жители Чехии смогут гулять без масок

420on.cz 453
В четверг, 15 апреля, новый министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер заявил, что летом жители Чехии смогут гулять на улицах без масок. Об этом он сообщил в своем Twitter, извинившись за категоричное высказывание накануне.
Фото: vlada.cz
Аренбергер: летом жители Чехии смогут гулять без масок

В среду, 14 апреля, в палате депутатов Аренбергер в расслабленной манере высказался о поведении жителей республики. По его мнению, если люди будут и дальше сопротивляться правилам (министр использовал выражение «pokud lidé budou zlobit», чтобы описать поведение граждан), то маски придется носить и летом. 

«Если мы будем разумными, то сможем насладиться каникулами. Если мы будем “плохо себя вести”, то придется носить респираторы летом, мы будем потеть и ругать министерство здравоохранения за то, что оно все сделало неправильно», — так высказался Аренбергер в палате депутатов. 

Уже в четверг министр извинился за поспешные заявления. Стало известно, что до конца апреля Чехия получит больше вакцин от Pfizer, чем планировалось раньше. Решение об ускорении поставок препарата Pfizer приняла Европейская комиссия в среду. 

«Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Начиная с последней недели апреля и до июня мы получим дополнительные вакцины от Pfizer/BioNTech — 1179000 доз. Постепенно мы сможем делать больше 100 000 прививок в день», — написал министр в Twitter. 

Тем временем большая часть людей в Чехии и так не носит маски и респираторы на улицах в теплые дни, несмотря на действующие правила.  

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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