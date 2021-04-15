В Пльзеньском районе неизвестный поджег машину украинской предпринимательницы

Автомобиль был припаркован в жилом районе Лосина недалеко от города Пльзень. Огонь полностью уничтожил машину.
«Это был поджог», — подтвердил пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Петр Пончар.
Как выяснило издание Právo, владельцем автомобиля является 36-летняя украинская предпринимательница. В Торговом реестре указано, что она является совладельцем строительной компании. Автомобиль стоял возле ее дома. О пожаре сообщила соседка.
Полиция располагает видеозаписью, на которой преступник запечатлен до начала пожара. Его ищут следователи. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства пожара расследует полиция.
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Источник: novinky.cz