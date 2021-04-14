Водители Чехии должны соблюдать дистанцию ​​1,5 метра при обгоне велосипедистов

Палата депутатов Чешской республики 14 апреля приняла в третьем чтении закон, согласно которому водители на дорогах должны будут обгонять велосипедиста на расстоянии не менее 1,5 метра. В местах, где действует ограничение скорости 30 км/ч, расстояние должно составлять один метр. Предполагается, что закон вступит в силу в начале июля.

Поправку предложил принять депутат от партии ČSSD Петр Долинек. Его поддержали депутаты от партий ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 и STAN.

«Мы должны добиться максимально возможной безопасности для велосипедистов», — заявила на пленарном заседании депутат от партии TOP 09 Хелена Лангшадлова.

«Я одна из тех, кто поддерживает закон. За границей везде действуют такие правила. Велосипедист заслуживает внимательного отношения со стороны водителей», — отметила депутат ANO Хелена Валкова.

Еще один депутат от ANO Зузана Ожанова возразила, что велосипедист тоже может быть агрессивным. «В детстве меня сбил велосипедист. Кроме того, не надо забывать о пешеходах, которые более уязвимы, чем велосипедисты», — сказала Ожанова. Она рассказала, что на выходных не могла обогнать группу велосипедистов, которые ехали по шоссе рядом друг с другом.

Депутат и мэр Праги 7 Ян Чижински (KDU-ČSL) также внес поправку в закон, согласно которой водители получат два штрафных балла за парковку на местах для инвалидов. Новелла разрешает эвакуацию всех транспортных средств, которые нарушают правила парковки и стоят на тротуаре. Эта мера касается также велосипедов и самокатов. Закон направлен для одобрения в Сенат, после его должен подписать президент.

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Источник: novinky.cz