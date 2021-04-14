Полиция Чехии отказалась следить за ограничением на социальные контакты

Сотрудники полиции не будут контролировать соблюдение ограничений на встречи. Чрезвычайная мера, принятая Минздравом и одобренная правительством, распространяется только на массовые мероприятия, сообщила полиция в Twitter.

Правительство согласовало меру Минздрава, согласно которой и после окончания чрезвычайного положения люди могут встречаться на улице или в помещении только по двое. По словам министра здравоохранения Петра Аренбергера, причина такого ограничения заключается в неустойчивом развитии эпидемической ситуации. Дальнейшего смягчения мер можно ожидать не ранее 26 апреля.

Полиция заявила, что у них есть четкое представление о том, о каких встречах идет речь: «Чрезвычайная мера Минздрава связывает ограничение только с «массовыми акциями». Передвижение людей по улице, случайные и неорганизованные встречи людей не подпадают под это определение».

По мнению полиции, ни закон о пандемии, ни закон об охране общественного здоровья не могут всесторонне регулировать и ограничивать свободное передвижение людей, в том числе их количество.

Меры против распространения коронавируса регулируются законом о пандемии с 12 апреля, после того как в стране закончилось чрезвычайное положение. Ограничение на контакты между людьми действовало в период ЧП. Люди, которые не являются членами одной семьи, могли встречаться только по двое. Исключения действовали для свадеб и похорон.

Экс-министр здравоохранения Ян Блатны на прошлой неделе объявил, что после завершения чрезвычайного положения на улице смогут заниматься спортом до 20 человек, а собираться в помещениях — не более 10. Новый глава Минздрава Петр Аренбергер раскритиковал эту меру и ввел ограничение на встречи в группах до двух человек, которое одобрило правительство.

По мнению ряда юристов, такое ограничение без чрезвычайного положения является неконституционным и не может быть объявлено в соответствии с законом о пандемии. Аренбергер в свою очередь утверждает, что по итогам консультаций с юристами эта мера была признана соответствующей закону.

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Источник: ceskenoviny.cz/