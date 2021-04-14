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Полиция Чехии отказалась следить за ограничением на социальные контакты

Полиция Чехии отказалась следить за ограничением на социальные контакты

420on.cz 672
Сотрудники полиции не будут контролировать соблюдение ограничений на встречи. Чрезвычайная мера, принятая Минздравом и одобренная правительством, распространяется только на массовые мероприятия, сообщила полиция в Twitter.
Полиция Чехии отказалась следить за ограничением на социальные контакты

Правительство согласовало меру Минздрава, согласно которой и после окончания чрезвычайного положения люди могут встречаться на улице или в помещении только по двое. По словам министра здравоохранения Петра Аренбергера, причина такого ограничения заключается в неустойчивом развитии эпидемической ситуации. Дальнейшего смягчения мер можно ожидать не ранее 26 апреля.

Полиция заявила, что у них есть четкое представление о том, о каких встречах идет речь: «Чрезвычайная мера Минздрава связывает ограничение только с «массовыми акциями». Передвижение людей по улице, случайные и неорганизованные встречи людей не подпадают под это определение». 

По мнению полиции, ни закон о пандемии, ни закон об охране общественного здоровья не могут всесторонне регулировать и ограничивать свободное передвижение людей, в том числе их количество. 

Меры против распространения коронавируса регулируются законом о пандемии с 12 апреля, после того как в стране закончилось чрезвычайное положение. Ограничение на контакты между людьми действовало в период ЧП. Люди, которые не являются членами одной семьи, могли встречаться только по двое. Исключения действовали для свадеб и похорон. 

Экс-министр здравоохранения Ян Блатны на прошлой неделе объявил, что после завершения чрезвычайного положения на улице смогут заниматься спортом до 20 человек, а собираться в помещениях — не более 10. Новый глава Минздрава Петр Аренбергер раскритиковал эту меру и ввел ограничение на встречи в группах до двух человек, которое одобрило правительство.

По мнению ряда юристов, такое ограничение без чрезвычайного положения является неконституционным и не может быть объявлено в соответствии с законом о пандемии. Аренбергер в свою очередь утверждает, что по итогам консультаций с юристами эта мера была признана соответствующей закону.

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Источник: ceskenoviny.cz/

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Темы
полиция Чехия Министерство здравоохранения правительство коронавирус
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