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В Чехии хакер требует от чиновников 2,2 млн крон

В Чехии хакер требует от чиновников 2,2 млн крон

420on.cz 616
В начале апреля неизвестному злоумышленнику удалось вывести из строя сеть передачи данных мэрии города Оломоуц. Хакер требует выплатить ему за расшифровку 100 000 долларов США (примерно 2,2 миллиона крон) в виртуальной валюте. Дело расследуют криминалисты из отдела аналитики и киберпреступности областного управления полиции.
В Чехии хакер требует от чиновников 2,2 млн крон

Преступник взломал компьютерную систему мэрии и зашифровал имеющиеся в ней данные. Из-за этого работники администрации не могут получить доступ к необходимой информации.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, связанного с несанкционированным доступом к компьютерной системе и носителю информации, рассказал пресс-секретарь полиции Либор Гейтман.

«Хакер оставил в зашифрованных файлах сообщение, в котором просит отправить 100 000 долларов в виртуальной валюте для расшифровки системы. Эта транзакция не была выполнена. Ущерб, нанесенный городу неизвестным злоумышленником, пока не подсчитан. Преступнику грозит тюремное заключение на срок от одного года до пяти лет или штраф», — сказал Гейтман.

Сейчас в мэрии работают телефонные линии, благодаря которым люди могут прийти и забрать готовые удостоверения личности, паспорта и водительские права. Однако большинство программ работает в очень ограниченном режиме. Оформить свидетельства о рождении, смерти и браке пока невозможно. Оплатить городские сборы наличными в кассе тоже нельзя.

«ИТ-специалисты трех компаний работают над восстановлением всех данных из резервных копий. Пока, похоже, все будет восстановлено, кроме данных о том дне, когда произошла кибератака», — сказал пресс-секретарь мэрии Оломоуца Михал Фолта.

До конца следующей недели работа компьютерной системы будет восстановлена для граждан. «Однако работа по устранению последствий масштабной кибератаки, вероятно, будет продолжаться еще несколько месяцев», — добавил Фолта.

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Источник: novinky.cz

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Темы
хакеры Оломоуц Чехия чиновники полиция киберпреступность преступность
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