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Германия прекратит проверки на границах с Чехией

Германия прекратит проверки на границах с Чехией

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Министерство внутренних дел Германии решило с 14 апреля прекратить проверки на границах с Чехией. Об этом сообщил посол Чехии в Германии Томаш Кафка.
Германия прекратит проверки на границах с Чехией

«Я приветствую это решение. Это не только шаг к возвращению чешско-германских отношений в нормальное русло, но и свидетельство  совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса», — добавил он.

Другие ограничительные меры в отношении поездок продолжат действовать — при въезде в Германию из Чехии по-прежнему нужна онлайн-регистрация, где фиксируется дата въезда и выезда из страны, отрицательный тест на коронавирус и другие документы в зависимости от требований федеральных земель.

Напоминаем, что 14 февраля этого года Германия возобновила постоянный контроль на границах с Чешской Республикой и австрийской федеральной землей Тироль из-за высокого риска распространения инфекции. Чехия попала в список стран с повышенным эпидемическим риском в воскресенье, 28 марта.

Тогда же Германия прекратила постоянный контроль на границе с Тиролем, однако меры в отношении Чехии были продлены до 14 апреля. Теперь из-за улучшения ситуации в ЧР, Германия решила прекратить проверки на границах.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Германия Автомобили
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