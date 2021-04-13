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Минздрав Чехии запретил собираться больше двух

Минздрав Чехии запретил собираться больше двух

420on.cz 521
Правительство согласовало меру Минздрава, согласно которой и после окончания чрезвычайного положения люди могут встречаться на улице или в помещении только в группе до двух человек. По словам министра здравоохранения Петра Аренбергера, причина такого ограничения заключается в неустойчивом развитии эпидемической ситуации. Дальнейшего смягчения мер можно ожидать не ранее 26 апреля.
Минздрав Чехии запретил собираться больше двух

Правительство утвердило предложение Минздрава, сделанное в субботу, о сохранении ограничений на контакты между людьми. Встречаться в помещении и на открытом воздухе могут только два человека, если они не являются членами одной семьи. По мнению Аренбергера, снятие этого ограничения может повернуть вспять хрупкую положительную тенденцию в развитии эпидемии. «Оптимальный показатель — около 100 инфицированных на 100 000 жителей, а у нас примерно в шесть раз больше», — сказал министр.

Правительство должно подтвердить любую меру, принятую в соответствии с новым законом о пандемии, в течение 48 часов после ее обнародования министерством. По словам Аренбергера, ведомство пыталось достаточно обосновать принятые ограничения, поскольку ранее суд отменил некоторые меры Минздрава из-за недостаточной мотивированности. «Мы пытались избежать этой ошибки и принять во внимание все комментарии судов по предыдущим решениям», — сказал Аренбергер.

По словам министра, одно из возможных критических замечаний юристов по поводу принятой меры заключается, например, в том, что она позволяет ограничивать только организованные акции и мероприятия. Однако, по словам Аренбергера, закон не дает четкого определения, что такое «акция».

«Это не означает, что мы не можем встретиться в парке с тремя людьми, но это означает, что нам не нужно проводить выставку», — сказал конституционный юрист Ян Кисела. «Под термином «частное мероприятие» я могу представить, что это также встреча друзей за бокалом вина или даже небольшой день рождения», — сказал конституционный юрист Ондржей Пройс.

С 12 апреля в Чешской Республике прекращено чрезвычайное положение, поэтому меры против распространения covid-19 вводятся в соответствии с законом о пандемии. Однако мнения юристов по поводу ограничения права на собрания отличаются. Это подтвердил и министр Аренбергер. 

Министр здравоохранения также заявил на пресс-конференции, что спортсмены-любители смогут тренироваться в группах не более двух человек. Таких групп на поле может быть до шести, но расстояние между ними должно быть не менее десяти метров. Для тренировок не нужно будет проходить еще один тест на антиген, спортсмены не должны будут носить медицинские маски.

В помещении могут играть только профессионалы, спортсмены-любители могут заниматься спортом на улице. Через неделю правительство оценит эффективность принятых мер и решит, откроются ли закрытые спортивные площадки.

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус
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