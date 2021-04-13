Rodičovský příspěvek – что важно знать про родительское пособие в Чехии

Родительское пособие – это пособие государственной социальной помощи, выплачиваемое согласно закону 117/1995 Sb. На родительское пособие имеют право все семьи вне зависимости от доходов и трудоустройства. Рассказываем, как оформляется эта выплата, сколько составляет и кто может ее получить.

Через какой гос. орган подаётся заявление на родительское пособие?

Через Биржу труда по месту прописки (Úřad práce).

Какова сумма родительского пособия?

Вне зависимости от зарплаты родителей общая выплачиваемая государством сумма составляет 300 000 крон (в случае двойни 450 000 крон). Пособие выплачивается ежемесячно в размере от 10 000 крон до 43 470 крон в зависимости от зарплаты одного из родителей за 12 месяцев, предшествующих рождению ребёнка. То есть всю сумму можно получить минимально за 7 месяцев и максимально за 30 месяцев.

Период получения родительского пособия?

Родительское пособие можно начать получать после окончания декретного отпуска (который длится 22 недели от момента рождения ребёнка) или с момента рождения ребёнка, если никто из родителей не ушёл в официальный декрет. Получение пособия можно растянуть максимум до исполнения ребёнку 4-х лет.

Кто имеет право на РП?

Граждане Чехии и иностранцы, фактически постоянно проживающие на территории Чехии. То есть, те иностранцы, которые имеют в Чехии ПМЖ или ВНЖ более 365 дней к моменту подачи заявления. Исключение из «правила 365 дней» может получить иностранец, имеющий трудовую карту, а также члены его семьи. Граждане других стран ЕС должны прожить в Чехии только 3 месяца для возможности подать заявление на родительское пособие.

Какие базовые условия должна соблюдать семья для возможности получения РП?

Ребёнок, на которого запрашивается пособие, должен быть самым младшим в семье.

Как только рождается следующий ребёнок, заявитель обязан известить об этом Биржу труда. Недополученная сумма будет аннулирована, а заявитель начнёт заново получать 300 000 крон на нового младшего члена семьи.

Ребёнок до 2-х лет не должен посещать ясли более 92 часов в месяц.

Родители не имеют права получать подобное пособие одновременно и в другой стране ЕС.

Для иностранцев обязательным условием является наличие действующих биометрических карточек (ВНЖ, ПМЖ) как у заявителя, так и у ребёнка на момент подачи заявления.

Кто из родителей должен подать заявление на РП?

Заявление на РП может подать как отец, так и мать ребёнка. Вне зависимости от того, кто из родителей был трудоустроен в Чехии на момент рождения ребёнка. Так как получение РП даёт право на социальную защиту государством, лучше, чтобы заявление подал нетрудоустроенный родитель, действительно находящийся дома по уходу за малышом. На протяжении всего периода получения РП социальные и страховые взносы за заявителя оплачивает государство.

Можно ли работать во время получения родительского пособия?

Да, получение РП никак не ограничивает человека в его трудоустройстве. Заявитель может параллельно работать или заниматься предпринимательской деятельностью.

Можно ли вносить изменения в процессе получения РП?

Каждые 3 месяца можно менять ежемесячно выплачиваемую сумму РП. Но перенести получение РП с одного родителя на другого нельзя.

Влияет ли родительское пособие на получение ПМЖ или гражданства в будущем?

Нет, получение родительского пособия не является злоупотреблением социальной помощью государства и, следовательно, не имеет негативного влияния при рассмотрении гражданства в будущем.

Облагается ли РП налогом на прибыль?

Нет, РП не облагается никакими налогами и его не нужно указывать в налоговой декларации.

Можно ли использовать доход от РП для определения общей платёжеспособности семьи, например, для лизинга или ипотеки?

Да, РП является официальным доходом, который может быть учтён при рассмотрении жилищного и иного кредита. Каждый банк устанавливает собственные ограничения по узнаваемой сумме РП, в большинстве случаев это минимальная зарплата.

Автор: Екатерина Кубрина, лицензированный финансовый консультант, магистр международных отношений, maklerekaterina@gmail.com.