Как иностранцу получить водительские права в Чехии

Иностранцы никак не ограничены в праве на получение водительского удостоверения в Чешской Республике. Для них действуют те же условия, что и для самих чехов. Отличаться будет только количество необходимых документов. Сегодня поговорим о том, как получить в/у в Чехии.

Выходцы из других стран, у которых уже есть водительское удостоверение, позволяющее управлять автомобилем на территории ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии, не должны делать новые документы. Те иностранцы, которые никогда не управляли автомобилем ранее, должны пройти стандартную процедуру.

Выбор автошколы в Чехии

Для получения в/у в Чехии необходимо пройти обучение в автошколе. Школу можно выбрать любую, отталкиваясь от местоположения, цен (хотя они отличаются незначительно), рекомендаций друзей. Права может получить только совершеннолетний гражданин, но обучение в автошколе можно начать раньше — за 18 месяцев до 18-летия.

После выбора автошколы остается только отправить заявку. Большинство автошкол принимают новых учеников круглый год. Для записи нужно скачать, заполнить и подписать «Заявление на получение водительских прав». Также понадобится заключение терапевта о том, что человек имеет право водить автомобиль. Такое заключение стоит около 500 крон. Важно! Оно должно быть не старше 3 месяцев.

В автошколе будущего студента попросят предъявить удостоверение личности, иногда иностранцам приходится подтвержать право пребывания на территории Чешской Республики. Правила записи могут немного отличаться в разных автошколах, поэтому лучше уточнить детали напрямую у менеджеров компании.

В ЧР есть школы, занятия в которых проводятся на русском, английском и немецком языке.

Как проходит обучение в автошколе

Обычная продолжительность курсов для получения прав группы В — 2-3 месяца. По желанию студент может пройти курс в интенсивной форме, тогда продолжительность обучения может быть существенно сокращена (разумеется, при соблюдении учебного плана).

Обучение в автошколах Чехии ничем не отличается от обучения в других странах. Теоретические занятия обычно проходят за школьными партами, инструктор знакомит студентов с основными правилами дорожного движения в формате лекций.

Практическое обучение в некоторых автошколах начинается с тренировок на симуляторе виртуальной реальности. Так, например, студент может освоить основы управления транспортным средством на тренажере (5 часов), а потом уже сесть за руль — 23 часа практики на дорогах. Практическое обучение должно длиться не менее 28 часов.

При необходимости студент может продолжить обучение, если он не уверен, что готов к выпускным экзаменам.

Заключительный экзамен

Экзамены связаны с административными сборами, которые взимаются компетентным органом и не включены в стоимость обучения.

За первый экзамен (правила + обслуживание авто +вождение) нужно заплатить 700 крон. Если вы не сдали теоретическую часть, вам придется сделать это повторно. Стоимость повторного теоретического теста — 100 крон (если вы не справились с частью по обслуживанию авто – 200 крон). Повтор практического теста (вождение) стоит 400 крон.

Необходимо отдельно учитывать оплату автошколе — за участие в экзамене и использование автомобиля. С ценой следует заранее ознакомиться при выборе школы — некоторые автошколы берут очень высокую оплату за повторную сдачу экзаменов.

В настоящее время итоговый экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической. Сначала студент должен сдать тест и доказать, что он знает правила дорожного движения — тестирование проводится на компьютерах. Студенту необходимо выбрать правильный ответ среди предложенных. Все вопросы теста доступны на сайте Минтранса.

Если соискатель водительских прав не сдаст какую-либо часть теста, он сможет повторить ее еще дважды. Если он и после этого не получит положительную оценку, ему придется снова пройти соответствующую часть обучения. Впоследствии у кандидата будет еще три попытки сдать экзамен. В случае неудачи ему придется заново пройти весь курс обучения. Раньше у студентов было неограниченное количество попыток. Повторить ту или иную часть экзамена можно не ранее, чем через 5 рабочих дней после предыдущей попытки.

К практической части экзамена можно перейти только после успешного прохождения теста. Кандидат, который не справился с теоретической частью, не допускается на экзамен по вождению.

Как получить водительское удостоверение

Обычно студент получает результат сразу после окончания каждой части экзамена. Но прежде чем вы действительно получите водительские права и сядете за руль, вам придется пройти официальную процедуру получения прав в специальном органе.

Заявление на получение водительских прав необходимо подать в течение 6 месяцев с момента прохождения экзаменов после обучения в автошколе. Сделать это можно в муниципальных учреждениях с расширенной юрисдикцией (obecní úřad s rozšířenou působností) или в магистратах города. Для подачи заявления вам также понадобится удостоверение личности, заявление о поступлении в автошколу, протокол с экзаменов по вождению, медицинское свидетельство и фотография, которую можно сделать прямо на месте.

Также иностранцу придется подтвердить право на временное проживание в Чехии или доказать, что он находится в стране более 185 календарных дней. Для этого можно использовать следующие документы:

— подтверждение об обучении;

— справку с места работы;

— выписку со счета;

— договор аренды;

— выписку из кадастра недвижимости (для владельцев квартир в Чехии);

За выдачу водительского удостоверения необходимо заплатить пошлину в размере 200 чешских крон (последующий обмен водительского удостоверения после истечения срока его действия осуществляется бесплатно). За срочную выдачу (в течение 5 дней) водительского удостоверения придется заплатить 700 крон.

Водительские права в Чехии действительны в течение 10 лет. Водители грузовиков и автобусов должны менять водительские права каждые 5 лет.

Если у вас остались какие-то вопросы по поводу получения водительского удостоверения в Чехии, направляйте их по адресу info@420on.cz.