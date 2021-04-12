В Праге загорелось промышленное здание

На улице Модржанска в Праге горит промышленное здание. Пожарные советуют жителям пражских районов Браник, Камык и Модржаны не проветривать помещения. Из-за пожара остановлено движение автомобилей и трамваев.

Информация о пожаре появилась в Twitter и на сайте пражской транспортной компании. Пражская служба скорой помощи заявила, что пока не располагает информацией о пострадавших. На фотографиях, опубликованных пожарной службой, видно, что горит кирпичное здание, а вокруг поднимается густой черный дым.

«Мы еще не взяли огонь полностью под контроль», — заявили пожарные 12 апреля около 06:30. На месте находятся профессиональные и добровольные пожарные команды. «Химики не рекомендуют жителям районов Браник, Камык и Модржаны открывать окна и проветривать помещения. Мы измеряем концентрацию загрязняющих веществ в воздухе», — добавили в пресс-службе.

«У нас пока нет информации о пострадавших, мы ждем», — сообщила служба спасения в Twitter.

В связи с пожаром перекрыто движение в районе Браник. Трамвайные маршруты №№ 2, 3, 17, 21 на улице Модржанска приостановлены в 05:50. Трамваи в направлении из центра заканчивают свой маршрут на остановке Dvorce, на участке Levského — Dvorce введено альтернативное автобусное сообщение.

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Источник: novinky.cz