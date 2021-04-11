Что изменится после отмены ЧП с 12 апреля в Чехии

В полночь с воскресенья на понедельник в Чехии перестанет действовать чрезвычайное положение. Откроются школы, возобновят работу некоторые магазины и заведения сферы услуг, однако им придется соблюдать более строгие гигиенические требования.

Разберёмся, какие ограничения перестанут действовать с 12 апреля.

Школы

Правительство приняло решение, что с 12 апреля ученики первой ступени начальных школ вернутся к очному обучению по системе ротации (неделю очно, неделю дистанционно). Детские сады смогут посещать только дети предшкольного возраста, при этом в одной группе может быть не более 15 детей.

Закрытыми из-за неблагоприятной эпидемической ситуации пока останутся только школы в Дечинском районе республики.

Ограничения в работе школ и детских садов не распространяются на детей медицинских работников, пожарных, полицейских, учителей — они будут учиться очно каждую неделю.

Возобновится практическое обучение в средних школах и очное обучение в специальных школах, а также индивидуальные занятия в художественных и языковых школах. Главным условием для очного обучения будет регулярное тестирование на коронавирус два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Для этого будут использоваться неинвазивные антигенные тесты, которые школьники будут делать в присутствии учителей. Ученикам первого, второго и третьего классов будут во время тестирования помогать родители. Если антигенный тест окажется положительным, ребенок должен пройти ПЦР-тест. Если же инфекция подтвердится, то ПЦР-тесты должны будут пройти все одноклассники, которые общались с инфицированным последние два дня.

Ношение медицинских масок и респираторов будет обязательным в школах, в детских садах — нет.

Практическая подготовка студентов по вождению автотранспортных средств будет возобновлена ​​в рамках их профессиональной подготовки в тех областях, в которых получение водительских прав для определенных групп является частью обучения.

Ученики средних школ, старшеклассники и студенты университетов пока остаются на дистанционном обучении. По словам министра образования Роберта Плаги, 19 апреля учащиеся средних школ, консерваторий, высших профессиональных учебных заведений и последних курсов университетов, вероятно, смогут вернуться к практическим занятиям.

Магазины

В Чехии сейчас открыты продуктовые магазины, аптеки, магазины товаров для дома и для животных. С 12 апреля смогут возобновить работу магазины, продающие детскую обувь и одежду, канцелярские товары, запчасти для автомобилей, а также химчистки и прачечные. Будут открыты компании, занимающиеся проектной деятельностью и психологическими консультациями.

Начнут работу фермерские рынки, но они не смогут предлагать еду и напитки для употребления на улице. Между прилавками должно быть расстояние не менее двух метров; на рыночной площади должно применяться ограничение в 15 квадратных метров на человека. Это ограничение, а также требование о соблюдении двухметрового расстояния распространяется и на другие открытые точки продаж.

Если сейчас магазины должны закрываться в 21:00 из-за комендантского часа, то с 12 апреля заведения смогут работать до 22:00.

Иные ограничения

Ограничения на передвижение между районами республики, введенные 1 марта, больше не будут применяться, а ночной комендантский час с 12 апреля будет полностью отменен.

Остается в силе требование об обязательном ношении средств защиты дыхательных путей. В общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей необходимо иметь респиратор не ниже класса FFP2, на открытом воздухе в населенном пункте — медицинскую маску.

После отмены ЧП в помещениях смогут встречаться максимум 10 человек, на открытом воздухе — до 20 человек. Крытые спортивные площадки остаются закрытыми, на улице можно заниматься коллективными видами спорта в группе до 20 человек. Однако новый министр здравоохранения Петр Аренбергер в понедельник предложит правительству оставить в силе действующее ограничение на контакты между людьми (сейчас встречаться в помещении и на улице могут не более двух человек).

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Смотрите «Итоги недели» на нашем YouTube

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram



Источник: novinky.cz