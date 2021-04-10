В Чехии произошло землетрясение. Ожидается еще один более сильный толчок

«Это будет рой землетрясений», — сказал журналистам Йозеф Хоралек из Геофизического института Академии наук Чешской Республики. «Пока что самый сильный толчок был магнитудой 3,2, данные еще уточняются», — продолжил эксперт
Самый сильный толчок был зафиксирован сейсмографами примерно в 10:55.
Сейсмическая активность в районе Хеб — это нормальное явление. Она проявляется достаточно часто. Землетрясения обычно проходят “роем” – несколько небольших толчков в течение нескольких суток. Благодаря этому не происходит значительного ущерба.
В последний раз сильное землетрясение в этом районе произошло в прошлое Рождество, тогда величина магнитуды составляла 2,7 балла.
Несмотря на то, что Чешская Республика является относительно спокойным регионом с сейсмической точки зрения, в Карловарском регионе иногда наблюдаются толчки, связанные с тектоническими явлениями. В Моравскосилезском крае землетрясения происходят из-за горнодобывающей деятельности.
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