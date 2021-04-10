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С 12 апреля жители Чехии смогут гулять в зоопарках

С 12 апреля жители Чехии смогут гулять в зоопарках

420on.cz 988
​Спустя четыре месяца чешские зоопарки готовятся к открытию 12 апреля, когда в стране закончится чрезвычайное положение и будут частично ослаблены меры по борьбе с эпидемией. Зоопарки смогут принять только 20% от обычного количества посетителей. Вход в крытые павильоны будет закрыт.
С 12 апреля жители Чехии смогут гулять в зоопарках

Кроме того, в зоологических садах необходимо будет носить медицинские маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки. Рестораны и киоски будут выдавать еду и напитки только через специальное окно.

20% от обычного количества посетителей — для зоопарка Остравы это около 5000 человек. «Мы постараемся оставить теплолюбивые виды животных в открытых вольерах как можно дольше, чтобы у посетителей была возможность увидеть как можно больше животных», — сказала пресс-секретарь Остравского зоопарка Шарка Новакова. Зоопарк будет работать с 9:00 до 19:00, стоимость входного билета останется такой же, как и в прошлом году. «Это 130 крон для взрослых и 90 крон для льготных категорий населения. Билеты можно будет купить онлайн», — добавила пресс-секретарь.

Оломоуцкий зоопарк примет примерно на две тысячи посетителей меньше, чем Остравский. Продажа билетов через Интернет и в кассах будет контролироваться в течение дня. «Если мы учтем максимальную вместимость нашей территории и количество посетителей в этот период в предыдущие годы, а также другие текущие факторы, нет никаких оснований предполагать, что этот лимит будет превышен», — сказала Ивета Гронска, пресс-секретарь Оломоуцкого зоопарка. Пресс-секретарь порекомендовала людям приходить в зоопарк или ранним утром или после обеда.

Подготовка к открытию идет полным ходом и в зоопарке Брно. «В настоящее время проводится стандартная генеральная уборка и организация территории зоопарка так, чтобы она соответствовала всем действующим гигиеническим нормам. Самая высокая дневная посещаемость за последние годы составляла 8 тысяч человек, поэтому мы ожидаем что в день количество посетителей не превысит 2000 человек», — сказала пресс-секретарь зоопарка Моника Бриндзакова. Однако она напомнила, что все сопутствующие развлекательные программы, которые обычно проводятся в зоопарке, отменяются. Цель состоит в том, чтобы много людей не собирались в одном месте. 

Для Пльзеньского зоопарка введение ограничений будет означать, что около двух с половиной тысяч посетителей будут допущены внутрь комплекса. Как и в Брно, будут отменены различные мероприятия, в том числе публичное кормление животных. 

Пражский зоопарк будет регулировать количество посетителей таким образом, чтобы их количество не превышало четырех тысяч. «Поэтому мы рекомендуем планировать поездку на выходные утром или наоборот днем. В будние дни, когда посещаемость намного ниже, таких ограничений, скорее всего, не будет», — сказала Люси Доседелова, пресс-секретарь Пражского зоопарка.

Зоопарк в Праге будет открыт по будням и выходным с 09:00 до 18:00. «В будние дни главный и южный вход в комплекс будут открыты, и посетители смогут воспользоваться южной автостоянкой и автостоянкой у замка. Кроме того, в выходные будут открыты северный вход и северная автостоянка. Пражский зоопарк также рекомендует покупать билеты онлайн.

Ограничения по количеству посетителей распространяется также на сафари-парк в Двур-Кралове-над-Лабем. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
зоопарк Прага Острава Пльзень Брно Чехия коронавирус
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