Противоэпидемической системы PES в Чехии больше не будет

​Новой противоэпидемической системы PES не будет. Такая договоренность была достигнута между министром промышленности и торговли Карлом Гавличком и новым министром здравоохранения Петром Аренбергером. PES прекратит свое существование 9 апреля.



По словам Гавличка, новая версия таблицы PES, опубликованная в СМИ, была рабочей версией, подготовленной группой экспертов во главе с экс-министром здравоохранения Яном Блатны.

«Вчера у меня была встреча с новым министром Аренбергером, теперь создается система, отличная от классической таблицы PES, к которой мы привыкли», —сказал MF DNES в пятницу министр промышленности и торговли. Он добавил, что система создавалась осенью, когда еще не было известно о британской мутации коронавируса. Свою роль она выполнила, добавил Гавличек.

«Сейчас мы планируем разработать новую систему, которая предусматривает постепенное снятие ограничений в различных сферах с двухнедельными интервалами», — пояснил заместитель премьер-министра. Первая волна смягчения правительственных мер произойдет 12 апреля, когда дети вернутся в школы и будут сняты ограничения на передвижение людей, а также открыты некоторые магазины и будет разрешено заниматься спортом на улице в группах до 20 человек. Вторая волна смягчения ограничительных мер пока не запланирована.

«Нам нужно дождаться первой волны снятия ограничений, которая повлияет на развитие эпидемии. Речь идет не только о возвращении детей в школы, но и о прекращении чрезвычайного положения, когда будет снят запрет на поездки между областями республики», — сказал Гавличек, добавив, что правительство пока не хочет разглашать конкретные планы планы.

Главным критерием для возможного снятия ограничений, скорее всего, будет уровень заболеваемости в стране, то есть количество новых случаев инфицирования коронавирусом за последнюю неделю или 14 дней. «Я должен с уважением относиться к тому, что появился новый министр здравоохранения и что у него может быть иное мнение по некоторым вопросам», — уточнил вице-премьер.

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Источник: idnes.cz