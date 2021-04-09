Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.98
USD
21.85
RUB
0.28
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
Противоэпидемической системы PES в Чехии больше не будет

Противоэпидемической системы PES в Чехии больше не будет

420on.cz 260
​Новой противоэпидемической системы PES не будет. Такая договоренность была достигнута между министром промышленности и торговли Карлом Гавличком и новым министром здравоохранения Петром Аренбергером. PES прекратит свое существование 9 апреля.
Противоэпидемической системы PES в Чехии больше не будет


По словам Гавличка, новая версия таблицы PES, опубликованная в СМИ, была рабочей версией, подготовленной группой экспертов во главе с экс-министром здравоохранения Яном Блатны.

«Вчера у меня была встреча с новым министром Аренбергером, теперь создается система, отличная от классической таблицы PES, к которой мы привыкли», —сказал MF DNES в пятницу министр промышленности и торговли. Он добавил, что система создавалась осенью, когда еще не было известно о британской мутации коронавируса. Свою роль она выполнила, добавил Гавличек.

«Сейчас мы планируем разработать новую систему, которая предусматривает постепенное снятие ограничений в различных сферах с двухнедельными интервалами», — пояснил заместитель премьер-министра. Первая волна смягчения правительственных мер произойдет 12 апреля, когда дети вернутся в школы и будут сняты ограничения на передвижение людей, а также открыты некоторые магазины и будет разрешено заниматься спортом на улице в группах до 20 человек. Вторая волна смягчения ограничительных мер пока не запланирована.

«Нам нужно дождаться первой волны снятия ограничений, которая повлияет на развитие эпидемии. Речь идет не только о возвращении детей в школы, но и о прекращении чрезвычайного положения, когда будет снят запрет на поездки между областями республики», — сказал Гавличек, добавив, что правительство пока не хочет разглашать конкретные планы планы.

Главным критерием для возможного снятия ограничений, скорее всего, будет уровень заболеваемости в стране, то есть количество новых случаев инфицирования коронавирусом за последнюю неделю или 14 дней. «Я должен с уважением относиться к тому, что появился новый министр здравоохранения и что у него может быть иное мнение по некоторым вопросам», — уточнил вице-премьер.

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» 

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Министерство здравоохранения Чехия Министерство промышленности и торговли
Читайте
по теме 
С 12 апреля жители Чехии смогут заниматься спортом на улице в больших группах
09.04.2021 17:10 Общество
С 12 апреля жители Чехии смогут заниматься спортом на улице в больших группах
766
В Чехии обнаружили два случая бразильской мутации коронавируса
09.04.2021 15:24 Общество
В Чехии обнаружили два случая бразильской мутации коронавируса
761
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 9.04.21
09.04.2021 08:30 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 9.04.21
50693
Как иностранцу заменить водительское удостоверение в Чехии
08.04.2021 20:44 Авто
Как иностранцу заменить водительское удостоверение в Чехии
30386
Последние новости:
09
апреля
С 12 апреля жители Чехии смогут заниматься спортом на улице в больших группах
09.04.2021 17:10 Общество
С 12 апреля жители Чехии смогут заниматься спортом на улице в больших группах
766
В Чехии обнаружили два случая бразильской мутации коронавируса
09.04.2021 15:24 Общество
В Чехии обнаружили два случая бразильской мутации коронавируса
761
Свой-чужой-другой: как понять иностранца
09.04.2021 11:43 Общество
Свой-чужой-другой: как понять иностранца
1015
Андрей Бабиш: Чехии нужно готовиться к повторной вакцинации от covid-19
09.04.2021 10:34 Общество
Андрей Бабиш: Чехии нужно готовиться к повторной вакцинации от covid-19
1700
В прошлом году нуждающимся не хватило запасов продовольственных банков Чехии
09.04.2021 10:00 Экономика
В прошлом году нуждающимся не хватило запасов продовольственных банков Чехии
1084
08
апреля
Суд признал тестирование на covid-19 в компаниях Чехии законной процедурой
08.04.2021 19:12 Общество
Суд признал тестирование на covid-19 в компаниях Чехии законной процедурой
1176
Страсбургский суд отклонил жалобы граждан Чехии на обязательные прививки
08.04.2021 16:16 Общество
Страсбургский суд отклонил жалобы граждан Чехии на обязательные прививки
2442
В Праге неизвестный украл товары из магазина на 15 тысяч крон
08.04.2021 12:52 Общество
В Праге неизвестный украл товары из магазина на 15 тысяч крон
3002
Бензин в Чехии подорожал почти на 6 крон за год
08.04.2021 10:17 Экономика
Бензин в Чехии подорожал почти на 6 крон за год
1688
На выходных воздух в Чехии прогреется до +20, потом опять похолодает
08.04.2021 08:38 Общество
На выходных воздух в Чехии прогреется до +20, потом опять похолодает
1935


Мобильная версия