С 12 апреля жители Чехии смогут заниматься спортом на улице в больших группах

С понедельника, 12 апреля, все занятия спортом на открытом воздухе будут разрешены в группах до двадцати человек, подтвердил министр здравоохранения Петр Аренбергер на своей первой пресс-конференции в пятницу.

Крытые спортивные площадки для всех без исключения остаются закрытыми. Заниматься спортом в помещении не смогут даже члены спортивных клубов.

Разрешение на занятия спортом на улице является одной из мер, которые правительство смягчило 6 апреля незадолго до отставки предыдущего министра здравоохранения Яна Блатны.

«На открытых спортивных площадках люди могут заниматься спортом в группе до 20 человек. Других ограничений нет. В тестах не будет необходимости, так как спортсмены могут заниматься спортом без медицинских масок и не должны соблюдать дистанцию. То есть двадцать человек могут поиграть в футбол на улице, хотя им будет не хватать вратарей», — пошутил министр.

Те же правила будут применяться и к другим коллективным видам досуга на улице при условии соблюдения требования о количестве людей в группах.

Минздрав сейчас работает над новой системой, которая предполагает постепенное снятие ограничений во всех сферах жизни, в том числе в спорте. По словам Аренбергера, новый проект так называемой таблицы PES, опубликованный недавно в СМИ, больше не актуален.

«Мы решили, что будем действовать немного в другом направлении. Параметры таблицы PES мы учтем. Новая система появится примерно через две недели», — сообщил министр.

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Источник: novinky.cz