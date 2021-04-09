В Чехии обнаружили два случая бразильской мутации коронавируса

Об этом 9 апреля на своей первой пресс-конференции сообщил новый министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер, отказавшись уточнить подробности.
«Было два случая бразильской мутации. Эта информация появилась несколько минут назад. Вероятно, вирус привезли из-за границы, мы продолжим выяснять детали», — сказал Аренбергер, добавив, что согласно его информации, эти два случая должны быть связаны.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации открытие школ в Дечинском районе перенесли на неделю. Если в Праге и в остальных областях республики ученики младших классов вернутся к очному обучению 12 апреля, то в Дечине школы возобновят работу не ранее 19 апреля. Такое решение принял сегодня Минздрав Чехии.
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Источник: novinky.cz