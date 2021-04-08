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Суд признал тестирование на covid-19 в компаниях Чехии законной процедурой

Суд признал тестирование на covid-19 в компаниях Чехии законной процедурой

420on.cz 63
Высший административный суд (NSS) в Брно отклонил иск, в котором сотрудник автомобильного завода требовал отменить постановление Минздрава об обязательном тестировании работников на коронавирус. По мнению суда, обязательство пройти антигенное тестирование на коронавирус следует из закона о пандемии, а приказ министерства регулирует только условия этого процесса.
Суд признал тестирование на covid-19 в компаниях Чехии законной процедурой

Иск с требованием отменить постановление Минздрава подал сотрудник чешского предприятия по производству автомобильных запчастей Томаш Савкив. Он не явился в суд лично, его представлял адвокат Норберт Наксера. В зале суда также отсутствовали представители ответчика — Минздрав отстаивал свою позицию в представленном письменном заявлении.

Наксера в суде сказал, что тестирование — это медицинская процедура, на которую люди должны идти добровольно. Сотрудники компаний, которые не согласились пройти тест, получают письма от руководства с угрозами увольнения, что является нарушением прав граждан. Юрист также усомнился в эффективности тестирования. Однако, по мнению суда, Наксер не смог доказать свою позицию и поставить под сомнение пользу тестирования на антигены в компаниях в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

«Заявитель рассматривал тестирование на рабочем месте как незаконное обязательство. Мы не сочли жалобу оправданной, потому что мы считаем, что это обязательство предусмотрено законом о пандемии как специальное правовое регулирование, и оспариваемая мера только конкретизирует это обязательство» ,— сообщил журналистам судья Филип Динстбир. При этом он указал на неоднозначность и частую смену принимаемых Минздравом мер.

Сегодняшнее общественное слушание было первым в своем роде. Обзор мер Министерства здравоохранения, изданных в соответствии с Законом о пандемии, является новой компетенцией NSS. Филип Динстбир в начале заседания призвал участников придерживаться юридических аргументов и не делать политических заявлений. Сегодня перед зданием суда несколько человек также выступили против тестирования в компаниях и школах.

В соответствии с постановлением Минздрава в марте тестирование на коронавирус стало обязательным для компаний с численностью сотрудников более 250 человек. С 12 марта только те, кто прошел тест с отрицательным результатом за последние семь дней, могли находиться на рабочем месте. С 6 апреля обязательное тестирование введено для сотрудников небольших компаний и индивидуальных предпринимателей.
 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения суды права человека
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