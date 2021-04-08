В Праге неизвестный украл товары из магазина на 15 тысяч крон

Инцидент произошел в начале февраля в магазине, расположенном в Праге на площади Освободителей (náměstí Osvoboditelů), однако до сих пор личность подозреваемого установить не удалось. Мужчина вел себя как обычный посетитель, заполняя тележку различными товарами (продукты, электроника, детские подгузники и др.).
«Он совершил покупки, но платить за них не захотел. Незамеченным мужчина прошел мимо кассы и покинул магазин», — сказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански.
По версии следствия, спустя две недели этот человек пытался совершить кражу еще раз, но его задержала охрана магазина и он ушел с пустыми руками. Полиция начала его поиски. Ущерб, причиненный вором, оценивается в 15 тысяч крон.
«Если вы узнали подозреваемого на видеозаписи или знаете, где он находится, позвоните по телефону 158», — сказал Рыбански.
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Источник: novinky.cz