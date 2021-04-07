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Новая система PES в Чехии: в ресторан только с отрицательным тестом на covid-19

Новая система PES в Чехии: в ресторан только с отрицательным тестом на covid-19

420on.cz 1324
В Чехии разработали первую версию новой противоэпидемической системы PES, которая предусматривает предъявление отрицательного теста на коронавирус при посещении ресторанов или пребывании в отелях. В рамках системы по-прежнему будет действовать пять уровней риска, однако правила немного изменятся.
Новая система PES в Чехии: в ресторан только с отрицательным тестом на covid-19

Сейчас противоэпидемическая система PES представляет собой пять уровней опасности, переход на каждый из которых рассчитывается по 100-балльной шкале. При расчете индекса PES учитывается количество новых случаев заражения коронавирусом за последние две недели на 100 тысяч жителей, значение репродуктивного числа R, а также процент положительных тестов среди общего количества тестируемых и количество госпитализированных пациентов.

Как будет выглядеть новая система, удалось выяснить изданию iDnes, которое опубликовало документ на своем сайте.

Пятый уровень 

Ограничения на передвижение людей в ночное время сохранятся только на пятом уровне. Комендантский час как и сейчас будет действовать с 21:00 до 05:00. 

Сохранится и обязанность носить респираторы в помещениях и на улице. 

Люди смогут встречаться только по двое (исключения действуют для членов одной семьи), как на открытом воздухе, так и в помещении. 

Все магазины (кроме продуктовых и магазинов по продаже товаров первой необходимости) будут закрыты.

Четвертый уровень

Обязанность носить респираторы в помещениях и на улице сохранится на четвертом уровне риска.

Люди смогут встречаться группами по шесть человек. Все магазины откроются, однако будут действовать ограничения: обязательное ношение респираторов, один посетитель на 15 квадратных метров площади и др. 

Начнут работу парикмахерские и другие заведения сферы услуг, однако клиентам и сотрудникам, скорее всего, придется предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

На четвертом уровне риска также смогут принимать клиентов отели и пансионаты. Отрицательный тест нужно будет предъявить при заселении в отель, а затем повторить его через три или пять дней. 

Также будет разрешено проведение культурных и спортивных мероприятий с участием не более 300 человек. Все они должны будут пройти антигенное тестирование на коронавирус.

Третий уровень 

На третьем и остальных уровнях риска достаточно будет носить медицинскую маску в закрытых помещениях, на улице не обязательно. 

Рестораны смогут открыться, но посетителей обяжут предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Допустимая заполняемость ресторанов — 50%, за одним столом смогут сидеть только четыре человека.

Второй уровень 

На втором уровне риска отрицательный тест не потребуется при посещении ресторанов, заведений сферы услуг и отелей. На уличных мероприятиях одновременно смогут находиться не более 100 человек, в помещениях — 50.

Первый уровень

При первом уровне опасности в помещениях смогут одновременно находиться не более 100 человек, на открытом воздухе — не более 500.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Министерство здравоохранения Чехия рестораны магазины
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