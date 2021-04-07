Новое исследование выявило психические расстройства у трети переболевших covid-19

У каждого третьего из 230 000 опрошенных пациентов, которые переболели covid-19, были диагностированы неврологические или психических проблемы в течение первых шести месяцев после болезни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 7 апреля в The Lancet Psychiatry. По данным агентства AFP, это крупнейшее на сегодняшний день исследование влияния covid-19 на психическое здоровье.

Авторы исследования проанализировали данные 236 379 пациентов, перенесших коронавирус (в основном американцев), и обнаружили, что у 34% из них было диагностировано одно из 14 распространенных неврологических или психических заболеваний. Наиболее распространенными проблемами, наблюдаемой у 17% людей после covid-19, были тревога и депрессия, у 14% наблюдались аффективные расстройства.

Кровоизлияние в мозг произошло у 0,6% людей, инсульт — у 2,1%, деменция — у 0,7%. Исследователи выяснили, что у людей с тяжелым течением заболевания эти проблемы встречаются чаще. Инсульт был диагностирован у 7% пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, а деменция — почти у 2%.

«Результаты нашего исследования показывают, что заболевания мозга и проблемы с психическим здоровьем чаще возникают после covid-19, чем после гриппа и респираторных инфекций», — сказал Макс Таке, психиатр из Оксфордского университета, руководивший исследованием. Он заявил, что в исследовании не удалось определить, какие биологические или психологические механизмы конкретно лежат в основе более частых проблем, и подчеркнул необходимость дальнейшего исследования причин, чтобы предотвратить такие осложнения.

По данным BBC, такие проблемы, как беспокойство, могут быть вызваны стрессом, испытанным во время болезни или госпитализации, в то время как инсульт или деменция могут быть связаны с биологическим воздействием самого вируса или реакцией организма на инфекцию.

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Источник: ceskenoviny.cz

