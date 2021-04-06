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Эксперты из EMA нашли связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Эксперты из EMA нашли связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

420on.cz 914
Руководитель отдела по вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марк Кавалери заявил, что связь между вакциной AstraZeneca и случаями образования тромбов существует. Об этом он сообщил итальянской газете Il Messaggero.
Фото: Reuters
Эксперты из EMA нашли связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

«Все труднее говорить об отсутствии связи между вакциной AstraZeneca и редкими случаями тромбоза, — сказал Кавалери. — Связь между образованием тромбов и вакциной очевидна, но что именно вызывает такую ​​реакцию, мы пока не знаем». Речь в том числе идет о расследовании случаев тромбоза у людей младше 55 лет, особенно у женщин.

В интервью Il Messaggero Кавалери указал, что оценка и расследование дел все еще «далеки от завершения», а EMA выступит с «предварительным заявлением» на этой неделе. Сейчас эксперт не может назвать возраст, при достижении которого вакцинация не рекомендуется, хотя это уже сделали некоторые страны.

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери подтвердил изданию Il Messaggero информацию о том, что EMA, вероятно, определит возрастную категорию граждан, которым нельзя будет ставить прививку вакциной AstraZeneca.

«Вакцина AstraZeneca применялась у очень большого числа людей, а случаев тромбоза было очень мало. Нет сомнений в том, что соотношение риска и пользы положительное», — сказал Силери.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучило 62 случая образования тромбов, которые были обнаружены в разных странах после введения вакцины против covid-19 от AstraZeneca. Однако, основываясь на первоначальных результатах расследования, исполнительный директор EMA Эмер Кук заявила, что «нет никаких доказательств того, что использование этой вакцины нужно ограничить для какой-либо группы населения».

Комитет по оценке рисков (PRAC) EMA объявил на прошлой неделе, что уже изучает редкие случаи образования необычных тромбов, которые связаны с низким количеством тромбоцитов. После пленарного заседания, которое начнется сегодня и завершится 9 апреля, на основании всех имеющихся данных PRAC должен выпустить обновленные рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca.

Некоторые европейские страны приостановили вакцинацию этим препаратом или отказались от использования вакцины для людей в возрасте до 60 лет. Чехия не планирует никаких изменений в стратегии вакцинации препаратом AstraZeneca.
 

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Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия коронавирус
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