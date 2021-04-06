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12 апреля в Чехии откроются магазины с детскими товарами и канцелярскими принадлежностями

12 апреля в Чехии откроются магазины с детскими товарами и канцелярскими принадлежностями

420on 965
С 12 апреля в Чехии откроются магазины детских товаров, канцелярские магазины, фермерские рынки и зоопарки. Нововведения были одобрены правительством Андрея Бабиша во вторник. Об этом сообщил в Твиттере вице-премьер Карел Гавличек.
Фото: Министр здравоохранения ЧР Ян Блатны / ihned.cz
12 апреля в Чехии откроются магазины с детскими товарами и канцелярскими принадлежностями

«Канцелярские товары, детская одежда и обувь, чтобы родители могли спокойно отправить своих детей в школу. Только что утвержденные послабления для экономической деятельности от 12.4. 2021», — написал Гавличек в социальной сети.

 

 

Также должны открыться химчистки, прачечные, фермерские рынки и слесарные мастерские. По данным Чешского телевидения, послабления коснутся и зоопарков.

В ближайшее время правительство также должно решить, на каких условиях ученики пойдут в школу. По словам министра образования Роберта Плаги и главы Минздрава Яна Блатны, дети из первой ступени начальной школы и дошкольники должны вернуться за парты с 12 апреля.

 

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Источник: novinky.cz

 
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Темы
Чехия коронавирус пандемия магазины экономика Министерство здравоохранения Министерство образования
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