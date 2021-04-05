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Полицейские разогнали вечеринку в центре Праги с участием 56 человек

Полицейские разогнали вечеринку в центре Праги с участием 56 человек

420on.cz 551
Вечером 4 апреля полиция обнаружила 56 человек в одной из квартир, расположенных в центре Праги. Молодые люди веселились на нелегальной вечеринке, у некоторых из них были обнаружены наркотики. Материалы дела переданы в административные органы для проведения проверки.
Полицейские разогнали вечеринку в центре Праги с участием 56 человек

«После восьми часов вечера мы получили сообщение на экстренную линию 158 о незаконной вечеринке на улице Войтешска. Полиция выехала на место происшествия, в квартире находилось в общей сложности 56 человек», — сказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански. На место прибыли и сотрудники полиции по делам иностранцев. В течение двух часов стражи правопорядка устанавливали личности всех участников вечеринки. 

Протоколы о нарушении постановлений правительства будут переданы в мэрию для дальнейшего разбирательства, сообщил Рыбански. У трех участников акции полицейские обнаружили наркотические вещества в небольших количествах. Материалы дела в отношении этих людей будут выделены в отдельное производство.

Подобную вечеринку полиция обнаружила в начале 2021 года. Тогда в центре Праги собрались около 60 человек. У некоторых из них сотрудники полиции также нашли наркотики.

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Источник: idnes.cz

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Темы
полиция Прага Чехия коронавирус наркотики Прага на русском
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