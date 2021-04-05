Андрей Бабиш: с 12 апреля люди смогут свободно передвигаться по Чехии

С 12 апреля будет отменен запрет на передвижение людей по территории Чехии и комендантский час. Чрезвычайное положение в стране закончится 11 апреля, и правительство не будет его продлевать, сообщил в интервью Nova TV премьер-министр Андрей Бабиш.

Фото: ČTK

«Чрезвычайное положение заканчивается в воскресенье, 11 апреля, продлевать его мы больше не будем. Правительство будет принимать меры в соответствии с принятым законом о пандемии», — сказал Бабиш.

В связи с эпидемией коронавируса чрезвычайное положение в Чешской Республике действует с 5 октября прошлого года и несколько раз продлевалось. Большинство правительственных мер по борьбе с коронавирусом связаны с чрезвычайным положением. В том числе ограничения на свободное передвижение людей и комендантский час могут действовать только при режиме ЧП.

Выезд людей за пределы района проживания в Чехии с начала марта был существенно ограничен из-за эпидемии. Перемещаться между областями республики можно только в случае необходимости (командировка, предпринимательская деятельность, помещение врача или госорганов и ряд других исключений). Также запрещено выходить на улицу ночью, в период с 21:00 до 05:00.

Жесткие противоэпидемические меры были введены в Чешской Республике в конце февраля - начале марта, когда ежедневно регистрировалось более 14000 новых подтвержденных случаев заболевания. Однако примерно с первой недели марта цифры стали уменьшаться. За прошедшую неделю регистрировалось в среднем 5838 новых случаев заражения covid-19 в день.

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Источник: novinky.cz