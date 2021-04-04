Минздрав Чехии изменил условия въезда в страну

Пражский городской суд на этой неделе отменил требование Минздрава, согласно которому люди обязаны предъявлять негативный тест на коронавирус при возвращении в страну из-за границы. Министерство при принятии постановления не объяснило, почему тест нельзя сделать после возвращения в республику, а не перед въездом в страну. Решение вступит в силу 5 апреля, сообщил пресс-секретарь Пражского городского суда Адам Вениг.
Министерство здравоохранения обосновало свои действия едиными правилами на уровне стран-членов Евросоюза, принятыми в виде рекомендаций Совета ЕС. Однако эти правила не предусматривают столь жестких требований по отношению к резидентам, а наоборот, предполагают, что государство не может настаивать на наличии негативного теста при въезде в страну. Хотя министерство прямо не налагает запрет на въезд своих граждан, оно по сути вынуждает людей оставаться в другой стране или подвергает их санкциям. «Фактически, граждане Чехии могут быть наказаны за возвращение на родину», — говорится в решении суда.
В ответ на решение суда Минздрав внес изменения в правила, поэтому с понедельника, 5 апреля, тест нужно будет сделать только людям, приезжающим из стран, где, по мнению властей, очень высокий риск заражения коронавирусом (эти государства на карте отмечены темно-красным цветом). К этой категории относятся несколько стран-членов Европейского Союза, а также большинство третьих стран, в том числе Великобритания. С понедельника, 5 апреля, до этого красные Нидерланды и Бельгия также перейдут в эту категорию.
При возвращении из стран с высоким и средним риском заражения предварительный тест потребуется только при использовании общественного транспорта, сообщил Минздрав.
Часть ранее принятых мер при возвращении из темно-красных стран также остается. Это, в том числе, обязательство пройти тест ПЦР, не ранее 5-ти дней дня и не позднее 14-ти дней после возвращения в Чехию. До этого времени человек должен находиться в изоляции.
«Кроме того, в профилактических целях люди, вернувшиеся из стран оранжевой, красной и темно-красной категорий, должны носить респиратор везде за пределами дома в течение 14 дней. И даже на открытом воздухе», — добавили в Минздраве.
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Источник: ct24.ceskatelevize.cz