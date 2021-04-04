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Минздрав Чехии изменил условия въезда в страну

Минздрав Чехии изменил условия въезда в страну

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Минздрав скорректировал постановление, согласно которому все въезжающие в Чехию граждане должны на границе предъявлять негативный тест на коронавирус. Пражский городской суд 31 марта признал это решение незаконным, поэтому министерство изменило постановление. Обязательство пройти тест перед въездом на территорию Чешской Республики будет распространяться только на тех, кто приезжает из стран с очень высоким риском заражения covid-19.
Минздрав Чехии изменил условия въезда в страну

Пражский городской суд на этой неделе отменил требование Минздрава, согласно которому люди обязаны предъявлять негативный тест на коронавирус при возвращении в страну из-за границы. Министерство при принятии постановления не объяснило, почему тест нельзя сделать после возвращения в республику, а не перед въездом в страну. Решение вступит в силу 5 апреля, сообщил пресс-секретарь Пражского городского суда Адам Вениг.

Министерство здравоохранения обосновало свои действия едиными правилами на уровне стран-членов Евросоюза, принятыми в виде рекомендаций Совета ЕС. Однако эти правила не предусматривают столь жестких требований по отношению к резидентам, а наоборот, предполагают, что государство не может настаивать на наличии негативного теста при въезде в страну. Хотя министерство прямо не налагает запрет на въезд своих граждан, оно по сути вынуждает людей оставаться в другой стране или подвергает их санкциям. «Фактически, граждане Чехии могут быть наказаны за возвращение на родину», — говорится в решении суда. 

В ответ на решение суда Минздрав внес изменения в правила, поэтому с понедельника, 5 апреля, тест нужно будет сделать только людям, приезжающим  из стран, где, по мнению властей, очень высокий риск заражения коронавирусом (эти государства на карте отмечены темно-красным цветом). К этой категории относятся несколько стран-членов Европейского Союза, а также большинство третьих стран, в том числе Великобритания. С понедельника, 5 апреля, до этого красные Нидерланды и Бельгия также перейдут в эту категорию.

При возвращении из стран с высоким и средним риском заражения предварительный тест потребуется только при использовании общественного транспорта, сообщил Минздрав.

Часть ранее принятых мер при возвращении из темно-красных стран также остается. Это, в том числе, обязательство пройти тест ПЦР, не ранее 5-ти дней дня и не позднее 14-ти дней после возвращения в Чехию. До этого времени человек должен находиться в изоляции. 

«Кроме того, в профилактических целях люди, вернувшиеся из стран оранжевой, красной и темно-красной категорий, должны носить респиратор везде за пределами дома в течение 14 дней. И даже на открытом воздухе», — добавили в Минздраве.

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Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Чехия Евросоюз путешествие Туризм
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