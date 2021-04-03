Владелец стаффорда, который покусал ребенка в Праге, явился в полицию

Мужчина, чья собака в четверг покусала четырехлетнего мальчика в пражском парке, явился в полицию. Он сказал, что сожалеет о случившемся, однако заявил, что собака ему не принадлежит.

Инцидент произошел около полудня 1 апреля в парке на холме Петршин в Праге. Стаффордширский бультерьер напал на четырехлетнего ребенка. Мальчика отвезли в больницу в тяжелом состоянии, ему была сделана операция, и сейчас он находится в искусственной коме. Сразу после трагедии мужчина, гулявший с собакой в парке, покинул место происшествия. Полиция объявила его в розыск и через СМИ попросила общественность помочь найти мужчину.

«В пятницу вечером мужчину допрашивали следователи по уголовным делам. Мы не можем пока сказать ничего конкретного», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански. Он добавил, что мужчина не может объяснить действия собаки и сожалеет о случившемся. Во время допроса мужчина сообщил, что не является владельцем собаки, а только выгуливал пса.

«В связи с серьезностью случая мы также не комментируем состояние здоровья ребенка, это вопрос к больнице. Я верю, что состояние ребенка улучшится», — сказал Рыбански.

Пресс-секретарь больницы в Мотоле Павлина Данкова также отказалась комментировать состояние ребенка. «Для этого мне нужно было бы получить письменное согласие родителей, которого у меня нет», — пояснила она.

Полиция пока не предъявила никому обвинение. Возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Криминалисты допрашивают свидетелей и продолжают расследование дела.

У пресс-секретаря полиции на данный момент нет информации о том, что будет с собакой. Эту проблему также решают криминалисты. «Задержанный мужчина не является владельцем животного. Собаке исполнился год, и, по словам владельца, это беспроблемная собака, которая должна была посещать площадку для тренировок», — добавил Рыбански.

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Источник: idnes.cz